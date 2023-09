Grande Fratello, tutti contro Beatrice: “Deve rimanere sola” (ma Signorini sminuisce) In linea con lo studio i concorrenti si sono lasciati andare, facendo nascere un sacco di scontri. Ma a fine puntata qualcuno ha superato il limite, e ora potrebbero esserci delle conseguenze

Nell’ultima diretta della casa del Gf sono volati stracci, e ovviamente, quando si tratta di litigi, Beatrice Luzzi è tra i protagonisti. Tutto è cominciato quando Signorini ha chiesto ad Arnold e Beatrice di commentare gli ultimi risvolti della puntata. A quel punto la concorrente ha voluto dire la sua riguardo alcune recenti situazioni verificatesi in casa: "Volevo rassicurare i miei figli che mi avranno vista con il branco contro, penso che abbiano sofferto". A quel punto Signorini le si è subito scagliato contro dicendo: "Scusa, non usare questa parola perché è pesante, non è il caso. Non usiamo parole così pesanti, è una parola sensibile. Certe parole così sensibili denotano una realtà pesante, non è il caso di usare la parola branco per una cosa del genere". Questo scambio di battute ha creato un precedente che ha scatenato molte discussioni all’interno della casa nelle ore successive, esacerbando il distacco tra la Luzzi e gli altri inquilini.

Il gruppo che sparla di Beatrice

A puntata conclusa gli animi non si sono affatto placati, tanto che Letizia, Rosy, Massimiliano e Anita si sono spostati in giardino per continuare a parlare indisturbati della situazione, infastiditi per quello che era successo. Rosy era molto amareggiata dall’atteggiamento dell’attrice, lamentandosi del fatto che fosse troppo poco empatica ed aggressiva, Massimiliano ha quindi supportato la chef dicendo: "Stasera si è dimostrata per quella che è. Tu fregatene Rosy che sei la più amata, se uno pensa al Gf di quest’anno pensa a te". Poi è stato il turno di Anita Olivieri, che è stata molto meno diplomatica, facendo delle osservazioni che hanno fatto subito discutere.

Anita la spara grossa

Ad aver fatto drizzare le antenne è stato il lungo discorso di Anita, che ha detto: "L’hanno salvata in tutto stasera. In diretta ci ha chiamati branco. Io avevo la faccia scioccata. Ieri ballavamo e abbiamo cercato di includerla. Io adesso però mi sono stufata proprio. Perché lei non attacca il singolo, ma attacca il gruppo. Ci attacca tutte le volte che può. Con tutti noi fa bastone e carota. Quando sta qua è ok e poi in puntata ci massacra. Quindi io ora mi sono stufata però basta davvero. Io oggi mi sono truccata al tavolo con lei e andava contro di noi. Amo è grave la cosa del branco, la parola branco che ha usato è gravissima. Adesso è immune, ed è immune perché lo sappiamo il motivo. Alfonso l’ha attaccata sulla parola branco. Lei se n’è lavata subito le mani. Ma solo perché è stata criticata per la parola, altrimenti non diceva nulla". Poi la frase incriminata: "Ieri ha pianto da sola? Non me ne sono accorta, dico la piena verità. Non so se mi sarei fermata se l’avessi vista. Son sincera, però non l’ho vista davvero. Lei però rimane sempre sé stessa". Poi ha concluso dicendo: "Avete visto che Signorini e Cesara le hanno detto di prendersi del tempo per capire come mai noi non ci andiamo d’accordo? Io mi sono stancata. Oggi si truccava da sola e io ci sono andata, c’ho parlato. Però ora basta. Vittorio e Massimiliano erano scioccati prima". Molti cominciano già a sottolineare, sui social, come certe frasi ricordino il trattamento riservato a Marco Bellavia da alcuni concorrenti lo scorso anno.

