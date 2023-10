Grande Fratello, “sviolinata” di Letizia Petris a Soleil. Spunta l’ipotesi clamorosa La concorrente ha elogiato in un lungo discorso l’ex vippona, per lei un’icona e un punto di riferimento. E sul web si scatena la suggestione di un ritorno in scena della Sorge.

Nella Casa del Grande Fratello spunta il nome di Soleil. A farlo è stata Letizia Petris, che ha elogiato in un lungo discorso l’ex concorrente-simbolo del GF Vip di due anni fa. E oltre a riempire l’ex vippona di complimenti, la Petris ha espresso anche il desiderio di incontrarla, prima o poi, dato che per lei la Sorge è una vera e propria icona. Ma l’inaspettato elogio di Letizia ha suscitato qualche sospetto nei telespettatori che stavano seguendo la diretta. Che sia tutto studiato a tavolino (magari col benestare degli autori) per preparare il pubblico al ritorno di Soleil nella Casa? Il Grande Fratello 2023 fatica a decollare, e forse una sorpresa del genere potrebbe aiutare a risollevare le sorti del programma. Vediamo i dettagli.

Letizia Petris elogia Soleil, i fan sperano

Stanno facendo discutere, in queste ore, le parole che Letizia Petris ha rivolto a un’ex inquilina della Casa. La concorrente del Grande Fratello si è messa infatti a tessere le lodi di Soleil Sorge, che due anni fa si era distinta come una delle protagoniste più amate (e più discusse) del Gf Vip. Quella della Petris è stata una vera e propria "sviolinata" in favore dell’influencer, che ha lasciato stupiti tanto i concorrenti quanto i telespettatori collegati da Casa.

"Vorrei solo conoscere Soleil", ha dichiarato Letizia, "ti giuro è un’icona proprio per me". Insomma, per lei la Sorge è un esempio, un punto riferimento. Qualcuno che senza dubbio potrebbe darle preziosi consigli su come comportarsi all’interno della Casa di Cinecittà. Infatti, secondo la Petris, Soleil è speciale perché è una persona equilibrata, che non perde mai il controllo. Una sorta di perfetto "mix tra Heidi e Beatrice". E in più, ha aggiunto, "è una fig* assurda".

Inutile dire che un elogio del genere ha stupito un po’ tutti. Alcuni telespettatori, in particolare, hanno iniziato a commentare l’accaduto sui social, lanciando alcune teorie piuttosto interessanti. "Ecco, questo è un discorso organizzato per far entrare Soleil", ha scritto uno dei tanti utenti web. Per lui, come per tanti altri fan, dietro le parole al miele di Letizia si nasconderebbe un piano ben preciso studiato dagli autori e da Alfonso Signorini.

Insomma, dato che gli ascolti del Grande Fratello di quest’anno continuano ad essere deludenti, forse il ritorno nella Casa di Soleil potrebbe dare nuova linfa al reality Mediaset. Magari la Sorge potrebbe tornare anche solo come ospite in studio, come è accaduto ad esempio con Jane Alexander, che nella nona puntata è ritornata per un confronto con Beatrice Luzzi. Sarebbe una mossa azzardata, quasi disperata. Ma forse l’unica soluzione per dare una scossa a un’edizione finora tutt’altro che memorabile.

