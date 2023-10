Grande Fratello, Jane Alexander prossima concorrente? La proposta di Signorini Il conduttore ha chiesto all'attrice di entrare nella casa più spiata d'Italia come concorrente. Lei aveva già partecipato al Gf Vip, ma non era andata bene.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Il 9 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Grande protagonista, ancora una volta, è stata Beatrice Luzzi – forse l’unico personaggio degno di nota di questa edizione sottotono del reality – che nella puntata di ieri ha avuto un acceso confronto con l’attrice Jane Alexander. Quest’ultima è entrata nella casa in qualità di ospite, proprio per un faccia a faccia con la collega a proposito di un ruolo "rubato" nella fiction Elisa di Rivombrosa. Al termine della serata, Alfonso Signorini ha proposto ad Alexander di entrare nel cast del programma.

Jane Alexander probabile concorrente del Gf

Jane Alexander è stata protagonista della puntata di ieri del Grande Fratello. Nonostante fosse presente soltanto come ospite, l’attrice sembra aver conquistato il pubblico, tanto da convincere Alfonso Signorini ad avanzare una proposta inaspettata: il conduttore ha chiesto all’attrice di entrare ufficialmente nella casa come parte del cast. "Ho una tentazione, fuori dai denti, ma tu la faresti la concorrente del Grande Fratello?", ha chiesto Signorini a Jane Alexander, una volta entrata nel confessionale. L’attrice è sembrata piuttosto sorpresa, ma a quanto pare sarebbe interessata all’idea. "Ci posso pensare?", ha chiesto durante la diretta di ieri. Pare dunque che l’ipotesi di rivederla nella casa non sia da escludere e, anzi, l’attrice non sembra disdegnare la possibilità di partecipare al reality. Ciò appare però piuttosto strano, dati i trascorsi di Alexander con il Grande Fratello: era già stata, infatti, concorrente del Gf Vip nel 2018, ma l’esperienza non era stata da lei particolarmente apprezzata.

Il passato di Jane Alexander al Gf Vip

"L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito", aveva rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna dopo essere uscita dalla casa. Non un’esperienza da ricordare, quindi, per Jane Alexander, che aveva pagato a caro prezzo la sua partecipazione al reality show di Canale 5. Ora, però, sembrerebbe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e a entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia, senza più preoccuparsi delle conseguenze sulla sua carriera di attrice. Per il momento, tuttavia, non ha ancora dato una risposta definitiva ad Alfonso Signorini: è probabile che scopriremo la sua decisione durante la puntata di giovedì 12 ottobre.

Potrebbe interessarti anche