Grande Fratello bacio tra Beatrice e Garibaldi, Varrese: “Gli ho detto sacrificati” L'attore ha commentato con una frase al veleno il bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che ha infiammato il Grande Fratello.

Dopo settimane e dopo diversi flirt sfiorati arriva il primo bacio al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L’attrice e il 30enne nip calabrese si sono avvicinati prima in giardino, poi lui l’ha raggiunta vicino alla vasca e le si è messo vicino dandole la mano sotto le note di "A mano a mano" di Rino Gaetano. Il GF ha dunque regalato l’atmosfera giusta e i due non si sono fatti pregare, il ragazzo ha baciato la donna e lei lo ha ricambiato scatenando il pubblico e l’entusiasmo dei coinquilini.

Grande Fratello bacio tra Beatrice e Garibaldi, il pubblico si divide

Ciro era riuscito a scoprire in piscina che il ragazzo oggetto delle attenzioni di Beatrice Luzzi era proprio l’esuberante Giuseppe Garibaldi, che tra l’altro ha 17 anni meno di lei. La donna ne aveva lodato il fisico lasciando intendere un interesse di carattere fisico. Il bacio ha scatenato l’entusiasmo dei coinquilini, che prima hanno festeggiato il ragazzo nel giardino mentre poi Ciro ed altri hanno applaudito Beatrice ancora sorridente nella vasca. Se si tratta di una storia fake o un interesse reale lo scopriremo presto, intanto però già si è diviso il pubblico.

"Storia fake, fortuna che doveva essere il Gf dell’onestà", il commento di un utente anche se la maggior parte protendono per un’esaltazione di Beatrice Luzzi già più volte scelta dal televoto come la preferita da casa: "Sei il GF, per noi hai già vinto", testimoniando come l’ex volto di "Vivere" sia a conti fatti la grande favorita per la vittoria della trasmissione. Staremo a vedere se nella diretta di Canale 5 di lunedì il pubblico dimostrerà di premiarla ancora una volta, sicuramente però c’è qualcuno nella casa che si è contraddistinto con un commento di cattivo gusto sulla vicenda.

Massimiliano Varrese e la frecciatina con cui "umilia" Beatrice

Molti hanno deciso di fare un passo verso Beatrice Luzzi, anche la sua "nemica" numero uno Rosy Chin che si è scusata andando a dire di non averla compresa. C’è però un coinquilino che non ha intenzione di porgerle il ramoscello d’ulivo, stiamo parlando di Massimiliano Varrese che le ha lanciato un attacco davvero di cattivo gusto. L’attore parlando con Letizia, Paolo e Angelica ha spiegato che Beatrice si è "ringalluzzita. Infatti ho detto a Beppe: ‘Oh, sacrificati: così usciamo fuori da ’sta situazione‘. Guarda che è l’unica via… è l’unica via per uscire fuori dall’acidità". Una frase destinata a scatenare molte polemiche nella prossima puntata del Grande Fratello.

