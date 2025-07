Soleil Sorge torna sui social dopo il lutto per la madre: festa di compleanno a Ibiza e bacio con uomo misterioso Dopo settimane di silenzio per la morte della madre, l'influencer riappare sui social e festeggia il compleanno con un bacio misterioso sull’isola delle Baleari.

Qualche settimana fa aveva annunciato una pausa dai social, un silenzio rispettoso dopo la perdita della madre. Oggi Soleil Sorge è tornata. E lo ha fatto senza fare rumore, ma con un video che ha subito attirato l’attenzione: lei, su una barca a Ibiza, circondata da amiche e con il mare sullo sfondo. "Per il mio cuore", scrive in una storia. Bastano poche parole per far capire che la ferita è ancora aperta, ma anche che ha scelto di rimettere piede nella quotidianità.

Soleil Sorge: il primo compleanno senza la madre Wendy

Oggi 5 luglio, Soleil ha compiuto 31 anni. Un traguardo importante, segnato però da un’assenza che pesa. La madre Wendy Kay è venuta a mancare il 15 giugno dopo una lunga battaglia contro la malattia. Era il suo punto di riferimento, la sua confidente, la persona con cui ha sempre avuto un legame fortissimo. Ed è per questo che, dopo l’annuncio del lutto, Soleil aveva preferito sparire dai radar. Nessun post, nessuna dichiarazione. Solo silenzio. Ora però qualcosa si è mosso. Le storie su Instagram parlano da sole: prima la barca, poi la cena di compleanno in un locale di Ibiza. Un gruppo ristretto di amici, un’atmosfera intima, e sembrerebbe un sorriso ritrovato.

Il bacio con l’uomo misterioso

Durante la festa, Soleil è stata ripresa mentre si scambiava un bacio con un ragazzo. Niente di clamoroso, ma abbastanza per far partire i soliti interrogativi. Chi è? È il fidanzato? Un amico? Nelle immagini si vede solo la schiena di lui, e lei che si avvicina con naturalezza. Un gesto inaspettato, considerando quanto sia riservata da tempo sulla sua vita privata. Nessuna conferma o smentati di una nuova relazione. E probabilmente non ce ne saranno.

Soleil Stasi: il legame con la madre che resta

Chi conosce Soleil sa quanto fosse legata alla madre. Lo ha detto più volte. Wendy era molto più di una mamma: era una presenza costante e fondamentale per lei. Per questo, anche se ora l’influencer ha deciso di tornare sui social, è evidente che quel dolore non è scomparso. Sta semplicemente imparando a conviverci. "Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria", aveva scritto poche ore dopo la scomparsa. Ed è forse questo che sta cercando di fare: trasformare il dolore in qualcosa di nuovo, che la faccia andare avanti.

Il pubblico l’ha conosciuta in Uomini e donne, e poi l’ha seguita in Pechino Express e al Grande Fratello Vip, dove ha fatto parlare di sé per il discusso legame con Alex Belli. Soleil non è mai passata inosservata, nel bene o nel male. E anche ora, dopo settimane di silenzio, è bastata una storia per rimetterla al centro dell’attenzione.

