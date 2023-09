Grande Fratello: gaffe per Signorini, Fiordaliso e Alex in lacrime Su Canale 5 una nuova puntata del reality show: ricordiamo insieme i momenti migliori e peggiori della serata, dalla sorpresa a Schwazer all'Isola che non c'è

Quante emozioni nel corso della terza puntata del Grande Fratello, in onda il 18 settembre su Canale 5 e ricca di eventi – alcuni fuori dal comune e altri carichi di pathos – tutti presentati da Alfonso Signorini, che oggi sembra alquanto distratto e stanco. È in piena forma invece Cesara Buonamici, attiva come sempre nel commentare quanto accade nella Casa più spiata d’Italia, anche più del solito. L’opinionista pare averci preso gusto ed essersi integrata perfettamente con la linea del programma: se nelle prime due serate dava l’impressione di trattenersi un po’ nel dispensare pareri, ora la giornalista appare più sicura e tranquilla nel suo ruolo, tanto da permettersi qualche battuta ben assestata qua e là. Tra proposte di matrimonio esilaranti, sorprese dai risvolti commoventi e primi scontri infuocati vediamo insieme i momenti più salienti (e quelli che sarebbe meglio dimenticare) della diretta del 18 settembre del Grande Fratello.

I top

Largo spazio al dolore nella terza puntata del reality show. Ché poi, a pensarci bene, sembra brutto inserire questo argomento nei top del GF, ma spesso è proprio da questo malessere interiore che emergono le reazioni più vere e sincere. Ben 3 gieffini raccontano – in modi e tempi diversi – a Signorini e al pubblico in ascolto storie altrettanto differenti il cui unico punto in comune è la sofferenza provata in quelle determinate situazioni:

Fiordaliso parla della morte della madre avvenuta nel 2020 a causa del Covid: "È stata la cosa più crudele che mi potesse capitare, perché si pensa sempre che una donna con cinque figli e un marito non sia sola e quindi la possano accompagnare nel suo ultimo viaggio, e questo a me non è stato dato, così come a tanti italiani. Penso che mia madre sappia che io senza di lei sono un po’ persa. Vorrei dirle che le voglio bene, ma lei lo sa: io glielo dicevo. Vorrei che fosse ancora qui con me, però grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre, e questo per me è stato un grande regalo della vita". Non solo, perché la donna dichiara di considerare il reality come una sorta di Isola che non c’è. Il motivo? "Io non ho mai avuto un’adolescenza, perché ho avuto un bambino a 15 anni, Sebastiano, e mi sono subito occupata di lui insieme ai miei genitori. Non so cosa voglia dire fare le feste con le amiche o parlarsi nelle orecchie perché ti piace un ragazzo. Io sono diventata subito un’adulta, e ora che sono la più grande di tutti posso togliermi tanti sfizi. Sono la più bambina qui dentro perché posso fare quello che voglio con chiunque, non c’è malizia da parte mia"; Angelica Baraldi spiega la complicata relazione con i genitori, in particolare con il padre che non sente da molti mesi per sua scelta, ma che adesso vorrebbe riabbracciare più di ogni altra persona al mondo;

Alex Schwazer incontra la moglie Kathrin Freund nel Loft di Cinecittà, dopo aver affrontato il tema della depressione dovuta alla prima squalifica alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e i motivi che lo portarono a doparsi, per poi passare alla seconda squalifica di 8 anni a Rio. Ma i minuti più dolci, forse anche troppo per certi aspetti, sono quelli che vedono la coppia innamorata protagonista, con freeze attivo per Alex – è pronto a pagare una multa pur di stringerla a sé – lacrime agli occhi e sguardi d’amore: "Stai andando alla grande! È tutto a posto: la gente ti ama e tutti ti seguono per la tua simpatia e semplicità. Ti prego, non perdere il tuo obiettivo. I bambini stanno benissimo, hanno iniziato bene l’asilo, e ti guardiamo sempre. Voglio salutare anche i tuoi amici, voglio ringraziarvi per l’aiuto che gli state dando. Noi siamo orgogliosi di te. Mi fai sentire molto felice per il modo in cui parli di noi e mostri il valore che abbiamo per te. Vai avanti così. La gente che conosce la tua storia vuole vederti alle gare. Io ci sarò sempre. Ti amo", dice Kathrin. Non è un caso infatti che tutti intorno a loro – gli altri concorrenti e le persone in studio – abbiano fatto fatica a trattenere la commozione.

I flop

Tra i momenti dimenticabili c’è la lite tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Parliamo del confronto in Mystery Room durante il quale l’attrice rivela uno dei motivi per cui tra le due donne c’è dell’astio, nonostante fino a pochi giorni prima tutto andasse a gonfie vele. "Bea" racconta che la Chin voleva confidarle i suoi pensieri notturni, quelli più intimi, e di averle risposto immediatamente "anche no", parole che, secondo l’attrice, avrebbero ferito la donna. Per quanto la risposta di Beatrice possa essere condivisibile, perché la vita è già difficile al normale e di certo passare le giornate ascoltando i problemi altrui non aiuta ad alleggerirla, è anche vero che c’è modo e modo di dire le cose.

Come già accennato, Alfonso Signorini non sembra essere nel pieno della sua forma oggi: non solo commette un errore a nominare Alex al posto di Arnold nel momento del richiamo finale al Led per il televoto, ma per tutta la sera non fa altro che ricordare il secondo appuntamento settimanale con il reality show, sbagliando però il giorno della messa in onda. La quarta puntata infatti si terrà giovedì 21 settembre e non il prossimo venerdì come annunciato più volte dal conduttore, che se non altro si è sempre corretto poco dopo le gaffe.

Ci chiediamo inoltre come sia possibile che Paolo Masella sia così pieno di sé da credere che Giselda Torresan potesse essersi innamorata di lui nell’arco di tre giorni di cammino insieme nella Casa. Ricordiamo infatti che venerdì scorso il giovane l’aveva scelta alle nomination perché – a detta sua – non voleva farle male. O meglio, voleva proteggerla dal suo amore per lui. Nel confessionale, dove i due vengono chiamati da Signorini per un mini confronto, Giselda afferma: "Ma io scherzo con tutti!", e dallo studio Cesara Buonamici è convinta che Paolo abbia "preso una boccata, un colpo in viso. C’è un po’ troppa vanità maschile di mezzo". Infine, Rebecca Staffelli è sì migliorata e più disinvolta nell’esprimersi a telecamere accese, ma continua a non fare ridere e ad essere poco convincente nella mansione di addetta ai social.

La quarta puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì 21 settembre su Canale 5 alle 21:30 circa. Sono al televoto Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio: il meno votato sarà il secondo candidato alla prima eliminazione di stagione che si terrà il prossimo lunedì e vede già coinvolta Grecia Colmenares, la meno votata dal pubblico del 18 settembre.

