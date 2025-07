Brando e Raffaella, la rottura e il gesto drastico di lui. Signorini interviene: “Li vuole al Grande Fratello” L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avevano lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme, ora l’addio: “Ferite troppo profonde”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto non stanno più insieme. Un’altra storia d’amore nata a Uomini e Donne, infatti, è arrivata al capolinea. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice avevano lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi nel marzo del 2024 e a ottobre avevano annunciato il primo addio. Ora, però, la separazione è ufficiale, come annunciato dalla stessa Raffaella; Brando, invece, ha deciso di prendersi una pausa dai social. Per il futuro della coppia si parla già del Grande Fratello, con Alfonso Signorini pronto ad assicurarsi altri due ex volti "mariani" noti al pubblico di Canale 5. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati: l’annuncio a sorpresa

"Io e Brando non stiamo più insieme" ha annunciato Raffaella Scuotto su Instagram. L’ex corteggiatrice era stata tra i protagonisti della 28esima stagione di Uomini e Donne, dove aveva conquistato il cuore del giovane tronista Brando Ephrikian. "Piano piano, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più, a causa di molti alti e bassi vissuti, e non è così che un amore va vissuto" ha spiegato Raffaella, aggiungendo: "Chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi e probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre". L’ex volto di UeD ha poi chiuso la nota assumendosi il 50% della responsabilità ("La colpa è di entrambi") e ribadendo: "Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali".

Anche Brando ha pubblicato una storia su Instagram, rivelando che si potrebbe trattare dell’ultima. L’ex tronista, infatti, ha annunciato una pausa dai social per rimettersi in sesto dopo la rottura con Raffaella. "Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente sento il bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto. Per questo mi allontanerò dai social per un breve periodo" ha spiegato Brando, chiarendo: "Non per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po’ più di luce dentro. Grazie per esserci, anche nel silenzio".

Il futuro al Grande Fratello di Alfonso Signorini: l’ipotesi

A poche ore dalla notizia della rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, sembra che Alfonso Signorini sia già "al lavoro" per assicurarsi uno degli ex volti di Uomini e Donne nel cast della prossima edizione del Grande Fratello. Stando a quanto svelto da Deianira Marzano, infatti: "Sembra proprio che si stia valutando quale dei due, Brando o Raffaella, potrebbe partecipare al Grande Fratello. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma diverse fonti riportano un avvicendamento nella scelta del cast: potrebbe essere l’uno o l’altra, ma ancora non è stato deciso chi".

