Grande Fratello, rivolta social contro la vittoria di Jessica: "Ha vinto il GF di Helena" Il pubblico avrebbe voluto vedere trionfare la modella brasiliana: "Ma siamo su Scherzi a Parte?".

La finalissima del Grande Fratello ha lasciato il pubblico a bocca aperta. A vincere il reality è stata Jessica Morlacchi, un risultato totalmente inatteso e contro ogni pronostico. Dai sondaggi e dalle quote dei bookmaker, infatti, le favorite per la vittoria erano Helena Prestes o Zeudi Di Palma (grazie al potere dei fandom), ma nulla faceva pensare al trionfo dell’ex dei Gazosa. Eppure il televoto è stato chiaro e netto: la cantante al 52,13% e la modella al 47,87%. A quanto pare, inoltre, questa volta i fandom non sono riusciti a pilotare i voti, dato che Zeudi è addirittura stata eliminata al primo televoto flash proprio contro Helena, e con un’ovazione in studio senza precedenti, mentre Jessica ha sconfitto Chiara Cainelli con ben l’81,18% delle preferenze. Insomma, un ribaltone che nessuno si aspettava e che è stato ampiamente contestato sui social, dove in tantissimi avrebbero voluto vedere Prestes incoronata come vincitrice di questa 18esima edizione.

Jessica vince il GF ma ai social non sta bene: "La vera vincitrice ha solo un nome: HELENAAA"

La vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha lasciato tutti di stucco. Con il 52,13% dei voti, la cantante dei Gazosa ha vinto contro la favoritissima Helena Prestes, seconda classificata con il 47,87% delle preferenze. Una sfida tra loro, diventante amiche negli ultimi mesi, ma protagoniste in passato di alcune delle liti più accese e discusse di questa edizione, con pesanti offese e lancio di bollitore annesso. Il trionfo di Jessica, però, non è piaciuto per nulla ai social, dove tanti telespettatori hanno ribadito il loro sostegno alla modella brasiliana, per loro unica vera vincitrice di questo reality.

"Brava Jessica, ma hai vinto il Grande fratello di Helena!", "MA SIAMO SU SCHERZI A PARTE? JESSICA HA VINTO. 52% Calato il gelo persino in studio. Mamma mia l’edizione più brutta della storia. Senza senso. Una delle vittorie peggiori di sempre. Vi saluto", "Ci avete fatto guardare la finale per mettercela in quel posto all’ultimo. NON MI ESPRIMO", "La vera vincitrice ha solo un nome: HELENAAA", sono alcuni dei commenti sul profilo Instagram del programma. Ovviamente, per onestà di cronaca, non sono mancati anche i complimenti rivolti a Morlacchi: "Te la sei meritata tutta questa vittoria", "Adesso posso morire felice, finalmente grande vittoria Jessica", "Adesso non ti fermare continua … meriti la felicità. Tanti auguri cara Jessica, vince un talento".

Helena vince su Zeudi al televoto flash, social in delirio: "Questa è vittoria"

Nel primo televoto flash di ieri sera, Helena è riuscita ad avere la meglio su Zeudi, con il 52,85% dei voti contro il 46,61 dell’ex Miss Italia. Un risultato che ha fatto saltare dalla sedia il pubblico a casa, ma soprattutto quello in studio e i gieffini presenti. Una vera ovazione capitanata da Javier Martinez che, circondato dagli ex coinquilini, non ha saputo trattenere la felicità per la sua fidanzata. Anche su X gli utenti hanno commentato entusiasti la vittoria di Prestes su Di Palma, dopo lo strapotere dei fandom che ha più volte messo nell’ombra la modella: "Zeudi quinta classificata, sbattuta fuori per prima

Helena ha spento le luci, ha perso perché aveva 7 fandom contro. Il pubblico urlava il suo nome, tutti i social sono intasati col suo nome. QUESTA È VITTORIA", "Questo momento è rimasto nella storia del grande fratello. HELENA PRESTES è il suo nome!", "Vi giuro non mi ricordo un esultazione del genere per nessun concorrente che ridere ho amato questo momento ahhahahahaha", "QUESTA COSA È MEGLIO DELLA VITTORIA DEL PROGRAMMA".

