Grande Fratello, Shaila Gatta (in lacrime) ha già un’intesa speciale con Lorenzo. E Sonia Bruganelli fa il tifo per lei I due gieffini hanno mostrato un'affinità speciale fin dalle prime battute. Tra chiacchierate in piscina e una confessione anche dentro la sauna. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il Grande Fratello è iniziato da un giorno appena, ed è già partita la caccia al primo flirt. Osservando con attenzione i nuovi concorrenti, i fan del reality hanno notato una certa affinità tra l’ex velina Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno parlato a lungo, sia in piscina che in sauna, tanto ieri sera quanto nella giornata di oggi. Ed entrambi hanno ammesso candidamente di aver sentito un’affinità inspiegabile. Qualcuno sostiene che Shaila sia già impegnata al di fuori della Casa (ma sui social non spuntano indizi). Però il legame che sta nascendo in queste ore potrebbe cambiare tutto. Intanto, tra gli appassionati dello show si espone Sonia Bruganelli. Che in una storia Instagram sul suo profilo ha dichiarato di fare il tifo proprio per Shaila. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, la prima scintilla tra Shaila e Lorenzo

Neanche 24 ore ed è già scattata la prima ipotesi di ‘ship’. Così il popolo del web, e in particolare la Gen Z, definisce un papabile flirt (relationship, appunto) tra due beniamini. E i due concorrenti in questione sarebbero la ballerina Shaila Gatta, ex velina di Striscia, e il modello Lorenzo Spolverato. Appena entrati nella Casa del Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno iniziato a confrontarsi, prima con una lunga chiacchierata in piscina. E poi anche all’interno della sauna.

Alcune clip già virali mostrano addirittura una Shaila in lacrime, completamente vulnerabile, mentre si apre con il semi-sconosciuto Lorenzo. "Non ti ho mai visto. Io sono a Milano da tanti anni", ha dichiarato all’inizio la velina, mentre il modello ha ammesso di averla vista in tv, ma di non essersi informato su di lei perché vorrebbe scoprire qualcosa in più dal vivo. La chimica tra i due, comunque, è parsa fin da subito evidente. Lorenzo ha riempito Shaila di complimenti e ha anche rivelato di aver percepito una forte affinità. La trova diversa, speciale, e gli piacciono soprattutto il carattere forte e il lato avventuriero della ballerina. "Non ti fermi mai", ha detto infatti con una punta di stupore. Ed è anche stato colpito dalla simpatia di Shaila. Dalla sua capacità di ridere alle battute e di divertirsi senza problemi.

Dal canto suo, pure la ballerina si è esposta parecchio con il neo-gieffino. Ha confermato a Lorenzo di aver notato un certo feeling tra di loro, come se qualcosa li stesse avvicinando inspiegabilmente. E dello stesso parere sembrano anche i social, oggi. "Shaila già punta alla ship? Vecchia volpona", commenta un’utente con malizia. "Shaila riprenditi subito", ha aggiunto un’altra fan, commentando sotto il video della Gatta che si commuove in piscina, "qualcuno ti ha fatto scuola di come ti devi comportare". In attesa di altri aggiornamenti, tutti gli appassionati incrociano le dita per la nascita del (possibile) primo flirt nella Casa.

Il tifo speciale di Sonia Bruganelli

Tra i tifosi speciali di Shaila Gatta (e forse anche della ‘ship’ con Lorenzo) è apparsa ieri l’ex opinionista del GF Sonia Bruganelli. La Bruganelli ha seguito la prima puntata postando le sue reazioni divertite sui social. "Lei meravigliosa!", ha scritto in una storia a proposito della velina, "l’ho vista crescere professionalmente". Sonia ha aggiunto anche una clip di Shaila mentre si lascia andare alla prima ‘gaffe ufficiale’ del Grande Fratello. In sostanza la ballerina ha chiesto ai concorrenti: "Come si chiamava ‘Non è la Rai’ quando non era sulla Rai?". Ed Enzo Paolo Turchi è intervenuto "No, ma non è mai stato sulla Rai". I social hanno ribattezzato questa uscita come "La prima perla di Shaila Gatta". E forse qualcuno lo avrà detto anche con malizia. Ma l’impressione è che la concorrente sia già entrata di diritto nel cuore di moltissimi appassionati.

