Grande Fratello, Sonia Bruganelli: la frecciata velenosa a Shaila e Lorenzo L’ex opinionista del reality show di Alfonso Signorini ha commentato i recenti litigi della coppia con una stoccata: “Potrebbe migliorare nel modo di recitare”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sonia Bruganelli torna a parlare del Grande Fratello. L’ex opinionista del reality di Alfonso Signorini, infatti, ha commentato sui social gli ultimi accesi confronti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti nel bene e nel male di questa 18esima edizione dello show. Reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle (e vicina all’addio a L’Isola dei Famosi), l’ex moglie di Paolo Bonolis si è concessa una vera e propria stoccata nei confronti della coppia. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Grande Fratello: Sonia Bruganelli contro Shaila e Lorenzo

A quasi due anni dal suo addio alla versione "Vip", Sonia Bruganelli è tornata a parlare del Grande Fratello. L’ex opinionista del reality show di Alfonso Signorini era tornata negli studi del programma lo scorso dicembre insieme alla figlia Silvia, ma in quell’occasione non si era sbilanciata su questa 18esima edizione del programma. Nella mattinata di oggi venerdì 28 febbraio 2025, invece, l’ex moglie di Paolo Bonolis si è concessa una frecciata tutt’altro che velata nei confronti di due inquilini della casa più spiata d’Italia.

Tra i protagonisti di questa stagione, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto discutere anche nella puntata di ieri, nel corso della 35esima diretta stagionale del GF. Al centro del dibattito, naturalmente, c’è stato anche e soprattutto il recente (durissimo) sfogo di Lorenzo, che avrebbe aperto l’armadio della compagna lanciando oggetti in preda alla rabbia tra urla furiose e violente sfuriate. Il modello milanese – primo finalista del reality – è finito sotto accusa (si parla addirittura di squalifica), e Shaila l’ha condannato: "Sono tristissima, demoralizzata, delusa, disarmata e non posso fare niente, non sai quanto ci ho provato… non puoi prenderti il diritto di aprire il mio armadio (…) Impara a fare l’uomo". La reazione di Lorenzo è stata furiosa ("Ti devi vergognare, tutto questo per fare un clip") e i due sono finiti al centro dell’ennesimo blocco di puntata dedicato ai loro litigi.

Anche Sonia Bruganelli – come anticipato – ha commentato quanto accaduto al Grande Fratello tra Shaila e Lorenzo. "Finalista (???) in cerca d’autore" ha scherzato l’ex opinionista del reality show, condividendo il video del segmento della coppia e aggiungendo una vera e propria frecciata: "Le basi ci sono ma potrebbe migliorare nel modo di recitare". Non è chiarissimo a quale metà degli ‘Shailenzo’ l’ex moglie di Paolo Bonolis si sia rivolta (se alla clip di Shaila o alla reazione di Lorenzo); quel che è certo è che la stroncatura è evidente e che Sonia non ha gradito l’ampio spazio dedicato ai due.

