Ballando con le stelle, perché Angelo Madonia e Sonia Bruganelli hanno scelto di separarsi: “Abbiamo deciso insieme” Angelo Madonia ha scelto di rivelare qualcosa in più del suo rapporto con Sonia Bruganelli, spiegando perché i due abbiano deciso di separarsi a Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il 28 settembre 2024, riserva già sorprese interessanti, soprattutto per quanto riguarda la coppia formata da Angelo Madonia e Sonia Bruganelli. I due, infatti, pur essendo legati sentimentalmente, hanno scelto di non ballare insieme nel programma. Questa decisione ha suscitato molta curiosità tra i fan, ma i motivi sono stati chiaramente spiegati dallo stesso Madonia durante un’intervista a RTL 102.5 nel programma "Protagonisti", condotto da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia separati sulla pista di Ballando con le stelle

Angelo Madonia, ballerino professionista, ha sottolineato che la decisione di non condividere la pista da ballo con la sua compagna è stata presa di comune accordo. Secondo il ballerino, Ballando con le Stelle richiede un livello di concentrazione molto elevato e, per evitare che la sfera privata interferisca con quella lavorativa, hanno preferito intraprendere questo viaggio separatamente. Madonia ha dichiarato: "Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme". Questa decisione riflette un desiderio di equilibrio tra la vita personale e professionale, permettendo a entrambi di focalizzarsi completamente sulla competizione.

Nel dettaglio, Sonia Bruganelli ballerà con Carlo Aloia, mentre Angelo Madonia sarà il partner della celebre ex nuotatrice Federica Pellegrini. La scelta ha sicuramente evitato possibili tensioni all’interno della coppia, permettendo loro di vivere questa esperienza in modo sereno. Madonia, infatti, ha aggiunto: "Se mi infastidisce? No. Io sono contento perché questa scelta è sana e va benissimo così".

Questa separazione nella competizione riflette anche una certa maturità emotiva della coppia, che ha dimostrato di saper distinguere i ruoli professionali da quelli privati. Un tema di grande attualità, considerando come le dinamiche di coppia spesso possano influire negativamente sul lavoro, specie in ambienti competitivi e sotto i riflettori mediatici.

Le altre dichiarazioni di Madonia su Bruganelli e sul programma

Madonia, nonostante la sua natura riservata, ha confermato pubblicamente la relazione con Sonia Bruganelli, paparazzati insieme per la prima volta nel maggio scorso. Tuttavia, non ha voluto che il loro legame sentimentale diventasse parte del loro percorso professionale all’interno dello show, riconoscendo quanto Ballando con le Stelle sia un’esperienza impegnativa e totalizzante. Ha concluso: "Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare solo a ballare".

Inoltre, Madonia ha condiviso alcune anticipazioni sulla prossima edizione, scherzando sul curioso caso dei Cugini di Campagna, domandandosi se si esibiranno con i loro famosi zatteroni. Ha espresso curiosità su come riusciranno a gestire la coreografia, lasciando intendere che lo show sarà ricco di sorprese e momenti inediti. La decisione di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli di non ballare insieme dimostra una chiara volontà di separare la sfera privata da quella professionale. Riusciranno a mantenerla anche dopo il programma?

