Grande Fratello, Helena e Javier in pericolo: le fan Zelena falsificano like sui social per farli litigare Dopo la fine del GF, alcuni membri del fandom delle Zelena stanno architettando un piano per mettere zizzania tra Helena e Javier, coinvolgendo Lorenzo e Zeudi.

Il Grande Fratello si è concluso da pochi giorni con la vittoria di Jessica Morlacchi, ma il fermento attorno ai protagonisti della diciottesima edizione continua a tenere banco, soprattutto sui social, dove fanbase agguerritissime sembrano pronte a tutto pur di interferire nella vita degli ex gieffini. Il caso più eclatante di queste ore riguarda Helena Prestes e un’operazione social tanto organizzata quanto folle.

Grande Fratello: la ship naufragata tra Helena e Lorenzo

Durante le prime settimane del Grande Fratello, in molti avevano fantasticato su una possibile relazione tra Helena e Lorenzo Spolverato, tanto che era nato persino l’hashtag #Helenzo. L’interesse della modella brasiliana nei confronti dell’ex gieffino milanese era palese, ma la ship non si è mai concretizzata, anzi: con il passare dei giorni, i due sono diventati nemici giurati. Lorenzo ha poi iniziato una breve frequentazione con Shaila Gatta, mentre Helena ha trovato l’amore in Javier Martinez, con cui oggi condivide una storia intensa e apparentemente solida.

GF: il ritorno degli Helenzo con le fan di Helena e Zeudi

Nonostante tutto, il ‘fantasma’ degli Helenzo sembra non poter svanire. Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare della coppia mai esistita, ma non per volontà dei diretti interessati. A far riemergere il tutto sono state alcune utenti riconducibili alle Zelena, ovvero le fan più accanite di Zeudi Di Palma, che già durante il reality avevano fatto parlare di sé per l’uso di bot, VPN e altri strumenti poco leciti pur di influenzare l’esito dei televoti.

Secondo diverse segnalazioni, le Zelena avrebbero iniziato a falsificare like di Helena Prestes, posizionandoli strategicamente sotto contenuti che riguardano Lorenzo o lo stesso hashtag Helenzo. L’obiettivo? Far credere a Javier e al pubblico che Helena provi ancora qualcosa per il suo ex coinquilino.

Il piano per far litigare Helena e Javier con i like falsificati

Alcuni screen emersi online sembrano confermare l’esistenza di gruppi Telegram dove le fan della Di Palma si coordinano per portare avanti questa manovra. In uno dei messaggi più condivisi, che condannano questa mobilitazione social, si legge: "Le Zelena stanno falsificando like di Helena Prestes e li stanno mettendo sotto foto Helenzo e Zelena! Fate girare! Ci sono post X dove le Zelena si mettono d’accordo per entrare nei nostri gruppi".Il tentativo, oltre a essere discutibile, rischia di minare la fiducia tra Helena e Javier, creando una frattura che al momento non esiste. Ma soprattutto, solleva un tema più ampio: quanto può diventare tossico un fandom quando oltrepassa i confini del tifo per entrare in dinamiche da manipolazione? Le fan di Helena si sono subito mobilitate, denunciando il comportamento delle Zelena e cercando di far chiarezza sulla veridicità dei like. Al momento, né Helena né Javier si sono espressi pubblicamente sulla vicenda, ma la speranza è che possano ignorare queste dinamiche e proteggere il loro legame. Intanto, un amore nato dentro la Casa rischiava di essere messo alla prova, non da problemi sentimentali, ma da un fandom che forse ha perso il senso del limite.

