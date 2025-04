Grande Fratello, Lorenzo Spolverato crolla per Shaila: "Piange tutti i giorni". L'indiscrezione virale sui social Tramite i social media, è emersa una nuova indiscrezione che vedrebbe Lorenzo Spolverato in piena crisi dopo la rottura con Shaila Gatta: cosa è successo

Negli ultimi giorni non si parla che della rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo la chiusura dell’ultima edizione del Grande Fratello. Secondo una nuova indiscrezione, infatti, il modello italiano piangerebbe tutti i giorni per quanto accaduto con l’ex velina di Striscia la Notizia, che – ricordiamo – nell’ultima puntata del GF, quella che doveva rappresentare un momento di festa per l’ex fidanzato – ha attaccato Lorenzo dicendogli di non voler avere più niente a che fare con lui. Ma vediamo cosa è successo nelle ultime ore e cosa è emerso dalla nuova indiscrezione arrivata via social.

Dopo il Grande Fratello, Lorenzo piange per Shaila: l’indiscrezione

Shaila e Lorenzo, Lorenzo e Shaila, sempre loro sulla bocca dei più. La coppia è stata la più chiacchierata dell’ultima edizione del Grande Fratello ma, anche dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini – che pare voglia prendersi una pausa dalla conduzione per "ritrovare se stesso" -, i due ex gieffini si trovano ancora sotto i riflettore. In seguito alla difficile rottura che li ha visti protagonisti all’interno della casa, infatti, Shaila e Lorenzo, in momenti diversi, hanno espresso il loro pensiero sulla fine della relazione e le dinamiche, definite "tossiche", venutesi a creare nella coppia durante il GF: lei in un’intervista a Chi, lui in un post sui social (e il prossimo weekend ne parlerà da Silvia Toffanin a Verissimo).

Ma di recente, proprio attraverso una storia su Instagram condivisa con i suoi follower, il modello ha svelato che in realtà, nonostante i post in cui si mostrava spensierato e in compagnia di amici ed ex concorrenti dello show, non sta passando un buon periodo. Anzi, sono "Giorni difficili", queste le parole da lui usate per descrivere l’ultima settimana. Nel post in questione non ha mancato di ringraziare i fan che in questo momento particolare gli stanno vicino, anche se da dietro lo schermo di un pc o uno smartphone: "Ma grazie a tutti per il sostegno che mi date". Ora, tra l’altro, è emerso un rumor che sembra confermare il profondo malessere di Lorenzo Spolverato, trasformatosi – a quanto pare – in un vero e proprio crollo emotivo nelle ultime ore. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una segnalazione a lei inviata lo scorso 9 aprile: "Io so per certo da persone vicine che in questi giorni è crollato, non sta bene. Piange tutti i giorni".

Le parole di Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo al Grande Fratello

Stando a quanto dichiarato nell’intervista rilasciata a Chi, Shaila Gatta ha sostenuto che Lorenzo la "portava all’esasperazione" e che si sentiva "sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata…", dimenticandosi quindi l proprio "valore": "Ho chiesto scusa troppe volte" ha detto prima di descriverlo come "una persona insicura, vittima anche lui di se stesso". "Il nostro è stato un ‘amore tossico’. Per lui, prima di me, c’era il gioco. Non l’ho mai più sentito" ha concluso. Oltre ad aver chiarito il suo punto di vista, Shaila ha dichiarato che presto "Uscirà un libro improntato sulla mia persona", e ha aggiunto: "Io non incolpo gli altri, racconto quello che accade. Cioè, che sì noi scegliamo, ma c’è anche chi, dall’altro lato, è consapevole di quello che fa. Lorenzo, per esempio? Per lui, prima di me, c’era il gioco". Il libro dovrebbe riportare anche eventi relativi alla travagliata ‘storia d’amore’ con Lorenzo.

