Grande Fratello, Shaila Gatta rivela un dettaglio (choc) sul suo passato: “Per me la vita non aveva più senso” Ieri notte la gieffina si è aperta con Mariavittoria Minghetti a proposito di un momento buio della sua vita. Poi lo sfogo contro Lorenzo. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Shaila Gatta torna a fare i conti col suo passato. Più di una volta, nel corso di questa edizione del Grande Fratello, la gieffina napoletana ha rivelato episodi difficili della sua vita. Aveva parlato di una grave "violazione del corpo" e di uomini di 60 anni che volevano obbligarla ad andare contro la sua volontà. Ma ieri sera, confessandosi a cuore aperto con Mariavittoria Minghetti, Shaila è andata oltre. Quello che ha voluto condividere con la coinquilina, infatti, è un evento terribile che l’avrebbe portata davvero a un passo dal baratro. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, la confessione choc di Shaila Gatta

Rispuntano demoni dal passato di Shaila Gatta, gieffina che nel bene e nel male ha segnato questa edizione del Grande Fratello. Stavolta è stata una lite con Lorenzo Spolverato (l’ennesima di una lunga serie) a scatenare una confessione-fiume nel corso della nottata. Dopo essersi scontrata con il modello, l’ex velina ha deciso di appartarsi con Mariavittoria Minghetti. Ed è allora che è iniziato il tuffo nel passato. "Ho provato a dargli leggerezza, la mia leggerezza", ha esordito Shaila riferendosi a Lorenzo, "ho provato a condividere la mia spensieratezza con lui. Ma lui sta leggerezza dove l’ha messa? L’ha buttata nel water, perché fino ad ora sta leggerezza non l’ha mai dimostrata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi ha proseguito: "Qui non siamo mica in un campo di concentramento, siamo al Grande Fratello, dove ci sono delle sfide, ma anche cose simpatiche, è un’opportunità divertente e te la devi godere. Non è che stiamo in guerra, con tutto il rispetto. Mancano due mesi, ma due mesi così è pesante. Viva la vita, godiamocela". Per sottolineare l’importanza di questa ‘spensieratezza’, Shaila è ricorsa a un esempio tragico del suo passato. "Ragazzi io ora vi faccio una confessione scioccante", ha annunciato con tono grave, "io mi stavo ammazzando quattro anni fa, per me quindi queste liti sono cose ridicole. Cioè per me la vita non aveva più senso quando stavo per togliermela. Io ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio in questo punto. Ma di che stiamo a parlare?".

Le stoccate di Shaila a Lorenzo e Luca Calvani

Un tentativo di suicidio, dunque. Di questo ha parlato Shaila con la coinquilina Mariavittoria Minghetti, che ha avuto il tatto di non intervenire mentre l’ex velina continuava il racconto. "Per tutte le tragedie che uno può vivere nella vita", ha aggiunto la Gatta, "quando tocchi un fondo così grande dove per te la vita può finire e ti rendi conto che invece è un dono, per me tutto quello che accade qua dentro mi fa ridere. Quindi a un certo punto se mi accorgo che un Luca Calvani mi sta sulle scatole perché è un falso, ma ciao, ciaone, ci mangiamo un piatto di pasta, ma se ti devo nominare, ti nomino e ti dico pure che sei un falso".

E infine, è arrivata una stoccata nei confronti di Lorenzo, dopo l’ennesima litigata che ha messo in discussione il loro rapporto. "Idem per Lorenzo, lui ha vissuto tutta quella roba brutta in passato", ha concluso Shaila con amarezza, "adesso si meriterebbe un po’ di felicità e invece fa queste sceneggiate. E non deve addossare la colpa a me, perché il problema è suo. Se lo deve risolvere lui, non è mio, non è che io posso farmi problemi per ogni cosa che dico, non è un mio problema".

Potrebbe interessarti anche