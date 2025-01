Grande Fratello, Zeudi si strugge per Helena e rivela: "Mi piaceva ma non volevo soffrire. L'hanno mandata via" L'ex Miss torna a parlare della persona che preferiva in Casa, e dopo aver attaccato Shaila, ammette di essere stata veramente infatuata della modella brasiliana

Zeudi Di Palma continua a far parlare di sé all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo l’eliminazione di Helena Prestes, la gieffina ha condiviso nuove dichiarazioni, mettendo in luce sentimenti autentici e qualche rimpianto. Ecco tutto quello che è successo.

Zeudi e Helena: un rapporto speciale interrotto troppo presto

Zeudi ha parlato apertamente dei suoi sentimenti per Helena durante una conversazione in piscina con Emanuele Fiori. "Tra noi c’era un rapporto unico. Mi piaceva, ma ho sempre cercato di tenere sotto controllo i miei sentimenti per evitare di ferirmi," ha ammesso, ricordando i momenti trascorsi con la modella brasiliana. Tuttavia, ha anche confessato il timore che Helena non fosse interessata alle donne, un dubbio che l’ha frenata.

"Mi dicevo che mi sarei fatta del male. Questo è il motivo per cui non mi sono mai lasciata andare del tutto. Il nostro rapporto era speciale, ma purtroppo non c’è stato abbastanza tempo per capire dove avrebbe potuto portarci," ha aggiunto, visibilmente dispiaciuta.

Grande Fratello: i dubbi sull’eliminazione

L’ex Miss Italia ha espresso anche perplessità sull’uscita di Helena. "A mio parere, Helena era più forte di Shaila, ma è stata eliminata per gli ultimi episodi. Non credo sarebbe uscita se non fosse stato per le litigate con Jessica, Ilaria e Shaila e per il caso del bollitore," ha dichiarato, riferendosi agli eventi che hanno influenzato l’opinione del pubblico.

Zeudi ha poi rivelato quanto l’uscita di Helena l’abbia scossa emotivamente: "Quando ti leghi a una persona e questa esce, è come vivere un lutto. Mi sono sentita persa, come se un treno mi fosse passato addosso. Non ho vissuto bene il post puntata."

GF: le ultime parole di Zeudi a Helena

Prima dell’addio, Zeudi ha avuto modo di confrontarsi con Helena, lasciando emergere la sua ironia e i suoi veri sentimenti. "Sai che ti dico? A me piaci tu, tu sei interessata a Javi, e a Javi non piacciamo né io né tu," le ha detto, scherzando su una dinamica che, seppur ironica, celava una profonda sincerità. "Ma poi, com’era bella ieri sera?" ha concluso con un sorriso malinconico.

Grande Fratello 24: il sostegno dei fan e il messaggio aereo

Nel frattempo, fuori dalla Casa, i fan di Helena e Javier hanno ricevuto un messaggio aereo che ha emozionato tutti: "Por un peso de la flaca #Helevier." Un chiaro omaggio all’amicizia tra Helena e Javier, che ha suscitato reazioni commosse tra i coinquilini.

