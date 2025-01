Grande Fratello, Helena fa la resa dei conti con una lettera sui social: ecco cos’ha detto Dopo l'uscita dal Grande Fratello, Helena Prestes ha pubblicato su Instagram una lunga lettera indirizzata ai fan, in cui fa un resoconto sulla sua esperienza.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ stata la concorrente più discussa e criticata di questa edizione del Grande Fratello e, a pochissimi giorni dalla sua uscita, continua a far parlare di sé. Stiamo parlando di Helena Prestes, che lo scorso lunedì, 13 gennaio 2025, è stata eliminata dalla Casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana era stata mandata al televoto per i litigi con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, la quale ha poi lasciato il gioco. In una lunga lettera su Instagram ha ringraziato i suoi sostenitori, facendo un resoconto sulla sua ‘tumultuosa’ esperienza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Grande Fratello, la lettera di Helena dopo l’uscita: "E’ solo l’inizio"

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello, lunedì 13 gennaio 2025, Helena Prestes è tornata sui social e su Instagram ha scritto una lunga lettera in cui ha fatto la resa dei conti della sua esperienza, ringraziando anche i fan e non solo: "Uscire dalla casa del Grande Fratello dopo 4 mesi intensi, pieni di emozioni, sfide, momenti indimenticabili è un’esperienza che non dimenticherò mai. Ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere, come persona e come donna". La modella brasiliana ha esordito così nella lettera indirizzata ai suoi sostenitori, e ha poi proseguito spiegando:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono profondamente grata a chi ha creduto in me, a chi ha scelto di sostenermi e inviarmi così tanto amore. L’energia che mi avete trasmesso mi ha dato la forza di superare ogni momento difficile. Un ringraziamento speciale va al Grande Fratello e ad Alfonso. Ma sapere qual è la parte più bella? Che questo non è il finale del viaggio, ma solo l’inizio.

Prestes è più che pronta a voltare pagina, a concentrarsi nuovamente sulla sua vita e a concentrarsi su nuovi progetti, lavorativi e non:

È ora di costruire insieme un futuro pieno di sogni, autenticità e libertà. La mia storia – iniziata nelle periferie di San Paolo, in Brasile, con un sogno nel cuore e la valigia piena di speranza – è la prova che ogni ostacolo può diventare un trampolino

Helena Prestes, il duro confronto con Lorenzo al Grande Fratello

Giovedì 16 gennaio 2025, Helena è rientrata nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Lorenzo Spolverato, con cui inizialmente era nata un’amicizia. Tuttavia, tra i due poi c’è stata una specie di flirt, ma le cose tra i due sono finite male, tanto da "farsi la guerra". Durante il confronto, la modella non ha nascosto la sua delusione e gli ha detto tutto ciò che pensa di lui:

Dici le bugie a te stesso e te la credi. Tu hai sempre giocato con me, poco fa eravamo vicini quando. Tu racconti tante bugie solo per convenienza, cerchi di manipolare tutta la casa, adesso con Shaila stai facendo gli stessi giochetti che hai fatto con me. Tu ami soltanto te stesso, sei cattivo, stai facendo una cosa cattiva. Sei falso, dici che mi porti nel cuore, tu sai che io volevo spensieratezza, sai come sono entrata qui con leggerezza.

Potrebbe interessarti anche