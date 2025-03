Grande Fratello, Tommaso Franchi 'volta le spalle' a Shaila. E intanto l’ex velina torna all’attacco sui social Il gieffino si sarebbe schierato contro l'ex coinquilina per via di un duro attacco a Mariavittoria. Mentre la fidanzata di Spolverato è tornata attiva online. Ecco i dettagli.

Tommaso Franchi passa dalla difesa all’attacco. O almeno, il gieffino sembra aver cambiato (radicalmente) la sua posizione nei confronti di Shaila Gatta. Come dimostra l’esultanza alla promozione in finale di Helena Prestes (che contestualmente ha mandato a casa la Gatta). E come pare dimostrare un intervento social dell’idraulico toscano. Nel frattempo, Shaila sembra aver metabolizzato in qualche modo l’eliminazione. Ed è tornata a salutare i fan, sia su Instagram che all’interno di un canale privato, dopo giorni di silenzio e riflessioni. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, il voltafaccia di Tommaso Franchi

Uscito dalla Casa nel corso della quarantesima puntata, l’idraulico Tommaso Franchi sembra essersi definitivamente ricreduto sull’ex coinquilina Shaila Gatta. I due concorrenti del Grande Fratello potrebbero infatti essere in rotta di collisione, ora che Franchi ha reagito così platealmente alla promozione in finale di Helena Prestes. In più è stato notato come Tommaso, in seguito alla sua eliminazione, abbia smesso di seguire diversi gieffini: non solo Shaila, ma anche Giglio, Pamela Petrarolo e Alfonso D’Apice.

Quanto al rapporto con la Gatta, è stata un’utente della fanpage di coppia "I Tommavi" a sottolineare il comportamento brusco di Franchi. "Un abbraccio a Shaila potevi anche darlo", ha detto, riferendosi alla semifinale del Grande Fratello, "invece di fare tutte quelle scene per Helena! Non c’era lei quando stavi male, non c’era quando nessuno ti calcolava o quando Mavi ti aveva lasciato. Sta già ricevendo troppo odio, potevate darle rispetto".

Ma a stretto giro di posta, una fan di Tommaso ha spiegato (con durezza) i motivi del comportamento dell’idraulico: "Ma Shaila non c’era quando sparlava alle sue spalle, strumentalizzava e denigrava i gravi problemi di Mariavittoria! Hai dimenticato tutto?". Il riferimento, qui, sarebbe a un’uscita infelice dell’ex velina nei confronti di Marivittoria. Occasione in cui la Gatta si permise di criticare apertamente il disturbo alimentare della coinquilina.

"Per quanti problemi una persona possa avere ad un certo punto", aveva sentenziato Shaila, "vengono più persone che ti ripetono la stessa cosa, fatti due domande e inizia a curarti". Morale della favola: il voltafaccia di Franchi, adesso, potrebbe essere legato anche alle frasi pesanti di Shaila su un tema così delicato.

Shaila Gatta torna all’attacco via social

Intanto la fidanzata di Lorenzo Spolverato sembra essersi ripresa dallo choc dell’eliminazione. A poche ore dall’uscita, infatti, Shaila Gatta è tornata a salutare su Instagram tutti i fan che l’hanno supportata in questi 6 mesi di avventura al Grande Fratello. "Grazie a tutti per il vostro costante supporto e affetto. Con amore, Shaila", ha detto l’ex velina in una storia.

Infine, Shaila ha pure inviato una lunga nota vocale all’interno del suo canale Instagram, aggiungendo quanto segue: "Buongiorno universo. Italiani buongiorno. Ciao ragazzi, a tutti. Volevo dirvi che va tutto bene. Sono tornata. Sei mesi e mezzo fuori dal mondo, è stranissimo. Grazie di cuore a chiunque mi abbia seguita e sostenuta nel bene e nel male, in tutte le sue forme. Vi abbraccio tantissimo e vi mando un bacio enorme".

