Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 L'ex ragazzo di Shaila sostiene Lorenzo Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha recentemente commentato la fine della relazione degli Shailenzo, prendendosela con la sua ex: "Mi dissocio ad oggi da tutto e da questa persona che nella mia vita conta niente. Ci tengo a precisare che, se durante questi mesi mi sono permesso di esprimere delle mie idee, era solo frutto di una legittima difesa per via di vere e proprie calunnie nei miei confronti. Penso che Lorenzo sia un ragazzo molto intelligente, a prescindere da tutti i difetti che può avere e tanti lati che, almeno televisivamente parlando, non ho approvato", ha rivelato il ragazzo, per poi continuare: "Gli consiglierei, soprattutto in questo periodo, di concentrarsi su se stesso e non pensare ad altro. La vita va avanti, e direi, menomale!".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Arriva la reunion tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma Zeudi e Alfonso, nonostante il bacio scambiato durante il reality, sono sempre stati molto amici l'una con l'altro. Poi è entrata in Casa Chiara, con cui lui si è fidanzato e lei ha stretto una grande amicizia. I tre si sono recentemente riuniti a Napoli, e dopo aver cenato insieme, hanno fatto una passeggiata sul lungomare. In quella splendida location il trio ha deciso di realizzare uno scatto esilarante, pubblicato poi sui social. Nella foto si vedono Chiara e Alfonso che si scambiano un bacio appassionato, con Zeudi alle loro spalle che regge una candela inserita con una emoji, ad indicare il suo ruolo da "terzo incomodo".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Svelato quanto ha guadagnato Signorini dal GF Recentemente è stato rivelato il compenso che Alfonso Signorini dovrebbe aver ricevuto per la conduzione del Grande Fratello, e se la cifra dovesse essere reale, si tratterebbe di una cifra davvero da capogiro. A diffondere la notizia sarebbe stato il portale di MSN, secondo cui il suo cachet del conduttore per ogni puntata si aggirerebbe tra i 40.000 e i 50.000 euro. In questa edizione, specifichiamo, Signorini ha condotto un totale di 42 puntate, quindi il guadagno totale sarebbe compreso tra 1 milione e 680 mila euro e 2 milioni e 100 mila euro. Una cifra davvero monumentale, nonostante la popolarità televisiva di Alfonso.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Helena risponde ai fan che accusano il suo ex Dopo la messa in onda dell’intervista a Verissimo in cui Helena Prestes ha rivelato di aver avuto un ex violento nei suoi confronti, i fan hanno iniziato ad incolpare il suo ex più recente: Carlo Motta. La modella, resasi conto di quanto accaduto, ha preso in mano i suoi social per specificare ai fan di non saltare a conclusioni azzardate, e che Motta non c'entra nulla con la storia da lei raccontata: "Ci tengo a precisare che l’aggressione di cui ho parlato non riguarda in alcun modo la mia ultima relazione, quella con Carlo. Mi riferivo, invece, a una relazione precedente, durata otto anni, con una persona che preferisco non nominare. Oggi, per fortuna, sono in un rapporto sano, sereno e molto felice. Con Javier sto costruendo qualcosa di bello, vivo il presente con lui con grande gioia”.