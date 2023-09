Grande Fratello, anticipazioni seconda puntata: nuovi concorrenti e primo televoto Venerdì 15 settembre il secondo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini: ecco cosa ci dobbiamo aspettare e chi varcherà la porta rossa.

Dopo un inizio col botto, almeno per quanto riguarda gli ascolti, venerdì 15 settembre il Grande Fratello torna su Canale 5 con il secondo appuntamento settimanale. Alfonso Signorini è dunque pronto per la seconda diretta di questa nuova edizione, completamente riveduta e corretta secondo la nuova politica anti-trash imposta da Piersilvio Berlusconi. Scopriamo dunque cosa ci aspetta questa sera.

Grande Fratello, le anticipazioni della seconda puntata

Innanzitutto, mancano all’appello ancora alcuni concorrenti. Durante la prima puntata hanno infatti fatto il loro ingresso al Grande Fratello i primi 15 inquilini, tra personaggi famosi e persone comuni. Ma il cast non è ancora completo: nel corso della seconda serata, in programma per questa sera, varcheranno la soglia rossa gli ultimi sei concorrenti, che andranno a comporre definitivamente il cast di questa nuova stagione. Tra di loro, almeno per quanto riguarda i vip, dovrebbero esserci alcuni nomi già circolati nelle scorse settimane, come quelli delle cantanti Fiordaliso e Rosanna Fratello o l’attore Ciro Petrone. Per quanto riguarda il giornalista Giampiero Mughini, invece, pare che si sia tirato indietro all’ultimo momento, rinunciando a entrare nella casa.

Le nomination

Ma non è tutto. Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2023 assistiamo anche al primo televoto di questa stagione. Al termine della diretta di lunedì 11 settembre alcuni concorrenti sono finiti in nomination: alle donne è stato chiesto di nominare tre uomini, mentre questi ultimi hanno potuto scegliere due donne. Il pubblico, dunque, questa sera può scegliere tra Samira Lui, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi e Lorenzo Remotti. Gli spettatori sono chiamati a esprimere la loro preferenza per assicurare l’immunità ad uno di questi cinque concorrenti.

Il cast e dove seguirlo

Al timone della diretta, come di consueto, troviamo Alfonso Signorini, che a partire da quest’anno è affiancato da due nomi d’eccezione. La nuova opinionista è Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5, mentre l’inviata social è Rebecca Staffelli. Ad accogliere i nuovi concorrenti sono gli inquilini già presenti nella casa: tra i vip ci sono Alex Schwazer, Grecia Colmares, Samira Lui, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Rosy Chin. I concorrenti nip sono invece Vittorio Menozzi, Letrizia Petris, Giselda Torresan, Paolo Masella, Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti e Anita Olivieri.

La seconda puntata del Grande Fratello va in onda questa sera, venerdì 15 settembre, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. La diretta è visibile anche su Mediaset Extra, dove durante il giorno è possibile seguire anche la diretta integrale, dalle 9 alle 3 di notte. Tutti i contenuti legati al Grande Fratello sono disponibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

