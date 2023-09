Grande Fratello, gaffe per Cesara Buonamici e volgarità in diretta Lunedì 11 settembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini: i top e flop della serata tra concorrenti e nomination

La prima puntata del "nuovo" Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 lunedì 11 settembre, ha visto tornare alla conduzione un entusiasta Alfonso Signorini, perfettamente in forma e in linea con le precedenti edizioni per quanto concerne l’atteggiamento. Al suo fianco, a commentare i futuri gieffini, Cesara Buonamici, giornalista seria e disinvolta, che però si è lasciata sfuggire una piccola gaffe, uno spoiler perdonabile, tanto che in un secondo momento il conduttore, scherzando, l’ha "ripresa" in studio: ha rivelato in diretta ai concorrenti l’esistenza del Tugurio, luogo dove vivere è assai più complesso. Altro che il Loft di Cinecittà!

Al momento nella Casa più spiata d’Italia sono presenti: Paolo Masella, un giovane romano che non ha mai visto il reality show in questione; Giselda Torresan, veneta che lavora in una fabbrica e ama la montagna; Grecia Colmenares, interprete di diverse telenovelas degli anni ’80 e ’90; Alex Schwazer, il marciatore accusato di doping e squalificato per 8 anni durante le Olimpiadi di Rio del 2016; Beatrice Luzzi, attrice, regista e blogger italiana; Letizia Petris, laureata in Digital Marketing e fotografa di professione; Vittorio Menozzi, che lavora nel campo della moda; Rosy Chin, la chef che in passato ha avuto problemi con il cibo; l’attore Massimiliano Varrese, conosciuto per la fiction Mediaset Carabinieri; Giuseppe Garibaldi di Tipi da crociera, sketch comedy con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello; Angelica Baraldi, impiegata in un’azienda di informatica; Marco Fortunati, maestro di sci e tassista; Samira Lui, nota come professoressa de L’Eredità e per aver preso parte in veste di concorrente a Tale e Quale show nel 2022; Lorenzo Remotti, un calzolaio; e Anita Olivieri, che lavora nel marketing e vuole sfatare lo stereotipo delle "bionde".

Nella puntata di apertura abbiamo assistito alle prime nomination: le donne sono state invitate nel Confessionale per scegliere chi degli uomini volessero in casa con loro: Rosy e Giselda hanno scelto Alex, Letizia e Angelica Massimiliano, Samira e Anita Paolo, mentre Grecia e Beatrice hanno optato per Marco. Vittorio, Lorenzo e Giuseppe Garibaldi non hanno ricevuto consensi e per questo dovranno vivere nel tugurio. I tre giovani hanno avuto la possibilità di decidere quale coppia di donne portare con loro e hanno preferito Samira e Anita alle altre concorrenti. Tutti e 5 sono al televoto: nessuna eliminazione, ma chi verrà votato (solo 2 persone tra loro potranno ottenere il vantaggio) avrà l’immunità alle prossime nomination.

I top

Il Grande Fratello è partito bene, anzi benissimo, con Alfonso Signorini che ha dichiarato: "Metterà per la prima volta a confronto due mondi opposti: quello di chi ha fatto della fama, della notorietà il suo stile di vita, e quello di chi lavora quotidianamente, che la TV la guarda attraverso uno schermo con il telecomando. Nella casa del Grande Fratello abbiamo voluto persone, non personaggi. Persone che avessero un vissuto da raccontarci, hanno una storia da raccontare, persone che potessero emozionarci con la loro normalità che condividono insieme a noi. È un reality, quindi ha le sue dinamiche. Alcune saranno nuove, e cercheremo di accogliere queste dinamiche senza alcun pregiudizio e con una grande apertura mentale, ma sempre ispirati a una parola: il rispetto, il rispetto ci deve essere sempre. Sono davvero felice che il Grande Fratello si sia riaperto alla gente di tutti i giorni". Insomma, un inizio esplosivo che rientra nei nostri top di puntata. Signorini riuscirà a mantenere la parola? O a lungo andare tutto tornerà come nella precedente edizione?

A sorprendere è anche la grande serietà dei primi concorrenti, che entrati nella Casa si sono dimostrati grati di essere lì e rispettosi. Nessuna parolaccia, solo tanti saluti e brevi racconti di vita per iniziare a conoscersi, anche se qualcuno ha già iniziato a provarci con tutti… e chissà come andrà a finire! Possiamo dire che gli attuali partecipanti spiccano per la propria personalità, differente da quella degli altri concorrenti ma ugualmente forte, tanto quanto la voce di Giselda. Anche Cesara Buonamici ha contributo a rendere la nuova linea di Mediaset più vicina alla realtà di quanto potessimo aspettarci, perché è sempre rimasta composta, al suo posto, e quando interpellata si è espressa con proprietà di linguaggio e un stile mica da poco. Non solo: da vera professionista è stata capace di porre domande di un certo spessore e al contempo di lasciarsi andare, sempre con la giusta sobrietà, nei momenti più leggeri, come quello della gaffe sul Tugurio.

Nei momenti migliori citiamo anche l’ingresso di Rosy Chin, chef di fama internazionale che ha sorpreso il pubblico con i suoi meravigliosi piatti mostrati in diretta e un video di presentazione in cui racconta il suo rapporto conflittuale con il cibo: "Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico: ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente da adesso, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini, loro si meritano una mamma ancora più dinamica, con più voglia di insegnargli quanto è bella la vita. Io avevo bisogno di rinascere, poi ho trovato l’armonia e il cibo è diventato il mio più grande alleato".

I flop

Nei nostri flop al primo posto c’è senza dubbio il gesto volgare (il primo di una lunga serie?) di un collega di Giselda Torresan, la giovane veneta che lavora in una fabbrica e ha ricevuto da Alfonso Signorini la prima sorpresa della stagione: parliamo di un video collegamento con i suoi amici/colleghi di lavoro, durante il quale uno degli uomini presenti ha mimato un rapporto orale. Una scena di cui Mediaset non si è resa conto, tanto che la clip, ormai diventata virale sui social, è stata poi pubblicata senza censura sul sito ufficiale Mediaset Infinity. Un errore, quest’ultimo, che ha riportato il Grande Fratello nel 2022/2023, quando il trash e la volgarità erano all’ordine del giorno.

Da segnalare è inoltre il fatto che a Rebecca Staffelli, nuova addetta ai social e alle novità provenienti dal Loft, sia stato dato poco, pochissimo spazio nella prima puntata del reality show. L’abbiamo vista per la prima volta circa un’oretta dopo dell’inizio della serata e poi alla fine del programma, sempre per pochi minuti. Speriamo che in futuro le venga attribuito un maggior valore, anche solo per comprendere meglio di che pasta è fatta. Per il momento la tensione sembra avere la meglio su di lei, ma è bene tenere a mente che si tratta della sua prima esperienza televisiva.

