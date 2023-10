Grande Fratello, scatta l’allarme tra i gieffini: “Signorini è disperato, non c’è materiale” Gli inquilini della Casa sono preoccupati per le difficoltà del conduttore e per il flop negli ascolti. Per Beatrice e Vittorio il vero problema è che tutti i concorrenti sono fidanzati.

Gli ascolti non decollano. Il pubblico è sempre più annoiato. Il Grande Fratello di quest’anno doveva rappresentare un nuovo inizio, per Mediaset, dopo le derive trash che avevano condannato la passata edizione. E invece il nuovo format, che mischia Vip e Nip (non famosi) si sta rivelando un vero e proprio fiasco. Lo sa bene Signorini, che prova a correre ai ripari con l’ingresso nella Casa di Giampiero Mughini. Ma se ne stanno accorgendo anche i concorrenti – da Alex Schwazer a Beatrice Luzzi – sempre più consapevoli del destino a cui rischia di andare incontro il reality di cui sono protagonisti. Vediamo i dettagli.

Grande Fratello, la disperazione di Signorini e l’allarme tra i gieffini

Il flop è talmente evidente che girano già voci catastrofiche. Il Grande Fratello, se continua così, potrebbe rischiare di chiudere i battenti in anticipo. Poche dinamiche all’interno della casa, concorrenti "mosci", mancanza di conflitti. Questi alcuni dei motivi che stanno dando da pensare ai vertici Mediaset. E che tormentano da giorni il povero Alfonso Signorini.

E ieri pomeriggio, all’interno della Casa, anche gli stessi concorrenti del reality hanno espresso ad alta voce le loro preoccupazioni. Ha iniziato Beatrice Luzzi, mettendo in evidenza le chiare difficoltà del conduttore: "Alfonso era disperato, con tutti noi. Non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava materiale". E poi, ancora, "L’ha detto due o tre volte chiaramente. Ha detto a un certo punto ‘sì però voi mi dovete pure aiutare, perché qui non succede’. Non so Fiorda diamoci da fare, fai qualcosa tu ad esempio".

A questo punto è intervenuta nella discussione Fiordaliso. "Eh ho capito che si disperava", ha detto la cantante, "ma se non c’è la ciccia che dobbiamo fare?! Capisco tutto ma cosa facciamo? La colpa è anche la loro che hanno messo qui tutti gieffini fidanzati. E quindi adesso cosa vogliono da noi?". Alla base del flop ci sarebbero quindi scelte di casting sbagliate, che hanno poi compromesso le dinamiche all’interno della Casa.

E anche Vittorio Menozzi ha commentato la situazione, supportando pienamente la tesi di Fiordaliso. "Ho sentito anche io Alfonso che l’ha detto…se prendi un cast tutto fidanzato questo succede". Ma il fatto che tutti i concorrenti siano già impegnati non può certo essere l’unico motivo dell’insuccesso di questa edizione. È evidente che al Grande Fratellomancano gli ingredienti che l’avevano reso così appetibile nelle scorse edizioni: i litigi, gli scontri, gli scandali, e sì, probabilmente anche i momenti un po’ trash.

Ma magari tutto cambierà, con l’ingresso in Casa di Giampiero Mughini. Magari il nuovo entrato darà finalmente una scossa alla situazione. Alfonso Signorini se lo augura di cuore. E con lui tutta Mediaset.

