Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Varrese si commuove per le parole dell'ex compagna Una sentita lettera da parte dell'ex compagna di Massimiliano lo commuove, facendolo piangere. Tra le frasi più emozionanti troviamo sicuramente: “Io ti ho sempre sostenuto perché so il padre eccezionale che sei e quanto è fortunata Mia ad averti. Lei è il nostro amore e nulla potrà cambiare questo: anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco. Sono stati due anni sofferti, è inutile nasconderlo: abbiamo provato in ogni modo a resistere perché lo dovevamo al grande amore che ha portato alla nascita di nostra figlia".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Fiordaliso contro gli uomini, che ora non le piacciono Fiordaliso e Beatrice si sono rese protagoniste di un simpatico siparietto in cui si sono lamentate degli uomini. La cantante diceva: "Ci sono delle fasi delle vita. Vabbè, sono diventata mamma presto ma me la sono spassata. Anche con gli uomini". L'attrice invece rispondeva: "Ma sì, che non lo so? Con il successo che hai avuto, tante esperienze. Anche io devo dire che ne ho avuti assai. Non mi sono fatta mancare niente". Poi Fiordaliso aggiunge: "Adesso non mi vogliono nemmeno più. Non mi piacciono più e io sono più vecchia di te. Quando tu avrai la mia età, vedrai che non ti piaceranno proprio più".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Beatrice svela chi le piace Dopo aver svelato nella diretta di lunedì di avere un interesse per un inquilino della casa: Beatrice è stata sollecitata da Ciro perché ammettesse di chi si trattasse, lei alla fine ha ceduto: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”, confermando quindi che è proprio Giuseppe Garibaldi ad averla colpita.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Signorini smaschera Giselda Giselda ha spiegato cosa non le torni del comportamento di beatrice, arrivando a definirla falsa, infatti ha poi aggiunto in diretta: "A me non è piaciuto dall'inizio l'atteggiamento verso Rosy, poi è un gioco e spero che tutto rientri, io non voglio litigare". A quel punto Alfonso le ha lanciato una freccia velenosa dicendo: "Sinceramente non mi pare sia solo un gioco, hai detto delle cose molto cattive".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Heidi attacca Anita Heidi ha deciso di non accettare il tentativo di scuse di Anita, per una frase poco carina sui suoi confronti. Infatti la ragazza ha detto all'altra: "Ti stai arrampicando sugli specchi. Hai presente con chi stai parlando o no? Ti sembro un’idiota? Il tuo problema è che parli troppo. Devi mettere un filtro quando parli". Anita risponde: "L'ho fatto per me, per essere una persona migliore. Io sono una persona emotiva ho dei sentimenti e non riesco ad essere controllata come te". Poi Heidi taglia corto: "Tu mi hai attaccato dal nulla, non hai fatto passi e dalle clip si vede. Ero tranquilla nel mio mondo e sei venuta tu. Invece di buttare tutto come un fiume Anita dovrebbe pensare e crescere".