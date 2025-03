Grande Fratello, anticipazioni semifinale: il complotto contro Helena, scandalo televoto e polemiche. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 24 marzo 2025 va in scena la 41ª diretta stagionale del reality show di Canale 5: nomination, sondaggi e situazione della casa più spiata d’Italia

Il Grande Fratello si avvicina al gran finale. Oggi lunedì 24 marzo 2025, infatti, va in scena la semifinale del reality show di Alfonso Signorini, recentemente travolto da tensioni e polemiche. Stasera, tra un’eliminazione (forse doppia) e un televoto flash, si scopriranno i nomi dei finalisti di questa 18esima edizione, finita nel mirino delle critiche proprio per il mistero dei voti ‘inquinati’ da fandom tossici e ribaltoni inattesi. All’interno della casa più spiata d’Italia, intanto, la situazione si fa sempre più pesante a un passo dalla finalissima in programma il prossimo 31 marzo. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni della semifinale: cosa vedremo nella puntata di stasera (24 marzo)

La finalissima del Grande Fratello è ormai nel mirino di tutti i concorrenti rimasti: chi raggiungerà Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma? Nella puntata di stasera – la 41esima diretta stagionale – i concorrenti dovranno ‘sopravvivere’ agli ultimi round del televoto per giocarsi la vittoria finale il prossimo 31 marzo. Il reality show di Alfonso Signorini, però, deve fare fronte alle infinite polemiche legate proprio al televoto tra voti dall’estero, (presunti) bot e soprattutto fandom tossici e meccanismi poco chiari (alcuni dei quali svelati da Beatrice Luzzi, rimproverata duramente dallo stesso Signorini). Questa sera verrà annunciata una nuova eliminazione e non è da escludere una doppia eliminazione o un televoto flash per eleggere un nuovo finalista: il rischio è che siano proprio i fandom (di Zeudi Di Palma in primis, ormai favorita per la vittoria finale) a ‘condannare’ Helena Prestes. Anche Lorenzo Spolverato ha pronosticato l’uscita di scena della modella brasiliana e il gieffino ha sempre azzeccato queste previsioni.

Nella casa più spiata d’Italia, intanto, dominano le tensioni. L’amicizia tra Shaila e Zeudi sembra essere finita, con l’ex velina che ha attaccato l’ex Miss Italia per averle dato solo consigli sbagliati per non farla arrivare in finale. Javier Martinez, invece, ha dovuto chiedere scusa pubblicamente per una frase all’amico Giglio. Basterà?

Nomination e sondaggi: chi rischia, chi viene eliminato chi va in finale

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la semifinale del Grande Fratello riaprirà ufficialmente il televoto, ancora una volta eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito; il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono 3 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Luca Giglioli. Stando ai nostri sondaggi, Helena è nettamente la favorita con addirittura il 75% delle preferenze del pubblico: dietro sarà un testa a testa tra Giglio (13%) e Chiara (12%), ma attenzione all’incognita e al ‘pericolo’ fandom.

Quando e dove vedere il Grande Fratello in tv e streaming (lunedì 24 marzo 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

