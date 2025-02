Grande Fratello, al televoto 'comandano' i fandom: delusione per Helena, Signorini spiazzato Grazie al televoto dei fan di Shailenzo e Zelena, Jessica Morlacchi vola in finale, e il pubblico generalista non ne può più: "Televoto truffa".

A dispetto di quello che si aspettavano migliaia di fan, Helena Prestes non è la prima finalista donna del Grande Fratello 18. Nel corso della puntata di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, un televoto flash ha stabilito chi tra le concorrenti doveva andare direttamente in finale e a gran sorpresa il pubblico ha scelto Jessica Morlacchi. Una vera doccia fredda per i tanti spettatori che sostengono da sempre la modella brasiliana. Helena, infatti, ha un grande seguito, basti pensare alle percentuali di chi la volle di nuovo dentro la Casa: in quell’occasione ottenne oltre il 61% delle preferenze, contro il 16% dell’ex dei Gazosa.

Come mai ora questi risultati sembrano essersi completamente ribaltati? Facendo addirittura volare in finale Morlacchi con il 57,18%, contro il 39,81% di Prestes? Una spiegazione plausibile, almeno per i tanti fan che seguono il GF attentamente anche sui social, potrebbe essere lo strapotere in mano ai fandom dei vari concorrenti: una miriade di spettatori agguerriti che votano su diversi account il proprio beniamino e chi gli sta accanto, e che riescono a mettere in ombra i voti del pubblico generalista.

GF, il televoto dei fandom decide tutto: Gessica in finale e Iago fuori

Gli Shailenzo e le Zelena uniti contro Helena Prestes. I due fandom fortissimi, quello che tifa per la coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, e quello che sognava una ship tra la modella e Zeudi Di Palma, potrebbero essersi uniti per non mandare in finale Helena. I fan sembrano essere pronti a tutto pur di non vederla vincere e, dato che nel televoto flash di ieri non c’era ne Zeudi ne Shaila, tutte le loro energie si sono riversate su Jessica Morlacchi. Insomma, meglio l’ex dei Gazosa in finale di Prestes, il succo è questo. Sono supposizioni, certo, ma a ben leggere in giro per i vari social e forum, il clima è questo: "Lunedì votiamo chiunque, ma non lei! Se non c’è Zeudi votiamo tutte Shaila", e l’ex velina non c’era, quindi tutti a votare Jessica.

Una strategia, però, che non sta facendo per nulla bene al reality, già in crisi negli ascolti: il pubblico generalista, quello che sta fuori dalle dinamiche dei fandom, non si sente più rappresentato, e in molti hanno iniziato a sentirsi presi in giro dal programma stesso: "Televoto truccato", Televoto truffa", "Il pubblico non ha deciso un bel niente". Questi solo alcuni dei commenti su Instagram, da chi oltretutto si è profondamente dispiaciuto per l’eliminazione di Iago Garcia, gieffino preferito anche dai risultati del nostro sondaggio con il 55% dei voti di chi voleva salvarlo.

Anche Alfonso Signorini ha iniziato a farsi delle domande: "Io avrei scommesso dieci a zero sulla vittoria di Helena. Ma il pubblico che partecipa al televoto è quello delle fandom e delle fan scatenate o è il pubblico della tv generalista? Mi fa strano perché anche Helena è piena di fan scatenate. Le fan di Helena sono molto di più di quelle di Jessica. C’è stata un’alleanza di più fandom? Ecco qui vi volevo! Qui c’è un’alleanza con i fan di Shaila, Lorenzo e altri".

