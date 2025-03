Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 L'audio sospetto della madre di Lorenzo Dopo tutte le notizie trapelate e le indagini del Codacons, sembra siano in molti a sostenere che il televoto del programma possa essere pilotato dagli autori, e soprattutto falsato dai fandom. A conferma di questo, sembra che Striscia la Notizia sia in possesso di un audio compromettente, realizzato dalla madre di Lorenzo Spolverato, già finalista, nel quale la donna spronerebbe i fan degli Shailenzo a votare per il figlio e la sua fidanzata, che dovrebbe andare in onda proprio nella puntata di stasera del tg satirico.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Shaila si separa da Zeudi e Chiara Ormai il rappacificamento tra Shaila e Lorenzo, da giorni lontani l'una dall'altro, è evidente, e i due confermano di essere tornati insieme. Ora che la situazione con il fidanzato è tornata alla normalità, a mente fredda Shaila ha realizzato che sfogandosi con Zeudi e Chiara, non ha ricevuto il sostegno che si aspettava dalle sue due migliori amiche in Casa, che anzi a suoi dire l'avrebbero fatta allontanare dal suo innamorato con le loro parole, durante la separazione da lui. "Purtroppo in questi giorni ho parlato solo con persone sbagliate, cioè diverse, che mi avevano consigliato altro. Ma alla fine è stato giusto così“. ha confessato Shaila a Giglio, per poi sentenziare con MariaVittoria e Jessica: “Quelle cose brutte che ho detto su Lorenzo non le penso, sono un essere umano, sfido chiunque a essere perfetto. Mi sono ritrovata a non sapere come gestire una cosa così grande. E infatti ho avuto un crollo emotivo. Mi sono vergognata di me, volevo andarmene per le cattiverie dette su Lorenzo. Non è vero che penso che non rifarei niente, eccetera. Probabilmente ho detto queste cose alle persone sbagliate, qualcuno può aver incalzato. Ne avessi parlato con te" ha detto riferendosi a Mariavittoria, "Non avresti incalzato, e invece mi sono persa per la strada”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Helena e Javier tornano insieme Dopo che le cose per loro sembravano ormai segnate, con Javier sicuro della sua teoria secondo cui Helena pensasse ancora a Lorenzo, sembra che la coppia sia riuscita finalmente a chiarirsi. Dopo un confronto aperto in cui entrambi hanno chiarito le loro posizioni, i giovani hanno capito di non poter stare l'uno lontano dall'altra, tanto da decidere di tornare effettivamente insieme, per godersi questi ultimi giorni in Casa come una vera coppia.

Fonte: mediasetplay 4 /5 La Casa rivoltata per il reality di Ilary Blasi Come ormai sappiamo, la chiusura del Grande Fratello dovrebbe far posto al nuovo reality di casa Mediaset, parliamo di The Couple, condotto da Ilary Blasi. Quello che non sapevamo, e che ci ha confermato l'esperto di gossip Davide Maggio con un post, è che il reality di Signorini dovrà far posto anche fisicamente a quello della Blasi. Il set del nuovo format sarà infatti lo stesso del GF, opportunatamente modificato per far posto ad esempio a molte più camere da letto doppie, per adattarsi alle esigenze del programma: "Davide Maggio è in grado di anticiparvi che è iniziato il riadattamento della location, che per l’occasione vedrà la presenza di svariate camere doppie". Sembra inoltre che i lavori siano iniziati proprio dal tugurio, che infatti sarebbe ormai inutilizzato da settimane.