Verissimo, Alfonso Signorini: "Su volgarità al Gf critiche giuste, mi prendo le mie responsabilità" Ospite di Silvia Toffanin per il lancio della nuova edizione del reality il conduttore risponde alle dure critiche ricevute

Una Silvia Toffanin un po’ svociata accoglie nella prima puntata domenicale della nuova stagione di Verissimo i due traghettatori del prossimo Grande Fratello: Alfonso Signorini e Cesara Buonamici.

La neo-opinionista si dice: "Terrorizzata. Non mi sono pentita della decisione, ma man mano che si avvicina il momento di cominciare l’ansia sale".

Il conduttore invece, racconta di più di quello che vedremo quest’anno ma torna anche alle polemiche che hanno accompagnato l’ultima stagione del reality show.

Quest’anno il Grande Fratello partirà lunedì 11 settembre con una formula del tutto rinnovata. Spiega Alfonso Signorini:" Non si tratta più di Grande Fratello Vip ma di Grande Fratello, un’edizione che segnerà un ritorno alle origini. Abbiamo voluto impegnarci sulla strada di un ritorno alla normalità. Per questo, secondo me, punto di forza di quest’anno sono proprio le persone comuni. Sono persone vere, hanno tutti belle storie da raccontare, e sono tutte persone che non smaniano per avere una carriera tv, a parte un paio che ne sono attratti, ma per la maggior parte non si tratta di persone che vivo con lo smartphone in mano. Quando ho chiesto, in molti mi hanno detto: "non abbiamo tempo per i social, perché dobbiamo lavorare". E per fortuna che ci sono ancora persone così! "

L’anno scorso il Gf Vip è stato oggetto di tantissime critiche, e Alfonso Signorini non si tira indietro nel rispondere alla domanda di Silvia Toffanin. Coprendosi il capo di cenere ammette:

"Le critiche erano fondate. Dobbiamo riconoscere, perché è giusto così, che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Anch’io mi ero innamorato durante i casting di persone che poi mi hanno profondamente deluso, e ho sentito il disagio subito. Tanto che una sera in diretta ho detto: ‘ Siete talmente respingenti che anch’io quando vi vedo a casa, cambio canale!’ Non penso che sia mai successo a nessun altro conduttore".

Un’opinione che non era solo di Signorini, che infatti racconta: "Quando, oltre a me, anche l’azienda ha esposto le proprie perplessità sulla trasmissione, non solo mi ha trovato d’accordo, ma ho fatto un sospiro di sollievo perché a quel punto era giusto resettare tutto. E’ vero, è stato dato troppo spago alla volgarità, ad atteggiamenti eccessivi e la responsabilità non è solo di chi ha agito in un certo modo davanti alla telecamera, ma anche nostra, mia. Mi scuso, mi sono reso conto che occorreva prendere le distanze da tutto questo. C’era bisogno di tornare alla normalità ed è quello che faremo quest’anno".

E poi anticipa qualcosa sui concorrenti che vedremo entrare nella casa del Grande Fratello lunedì 11 settembre.

"I concorrenti saranno 24, di finora abbiamo ufficializzato solo i nomi di 3 vip e di 3 persone non note, quindi i concorrenti ancora da scoprire sono tantissimi. Quest’anno il Gf sarà anche un bell’esperimento ‘sociale’: sarà veramente curioso vedere le interazioni tra persone comuni e vip, che hanno stili di vita completamente diversi. Tra le persone normali certo, ci sarà qualcuno che è sui social, ma non persone che vivono per i social. Per farvi un esempio c’è un ragazzo romano, macellaio di 23 anni che non ha nemmeno Instagram".

