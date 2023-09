Fonte: Mediaset Infinity 1 /10 Alfonso Signorini Ovviamente tornerà alla conduzione. Ora in un nuovo studio televisivo, il nostro Alfonso, che è stato riconfermato alla direzione della macchina operativa, e si è occupato personalmente della selezione dei nuovi concorrenti

Fonte: Mediaset Infinity 2 /10 Cesara Buonamici Nuovissima opinionista per il reality, un'inversione di rotta rispetto alle precedenti, parliamo di una giornalista assolutamente stimata, che ci si aspetta possa dare un approccio più sociologico ai meccanismi del programma, lasciando stare aspetti più futili poco graditi al network.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /10 Alex Schwazer Il concorrente Vip annunciato più in vista è il campione olimpico di marcia Alex Schwazer, recentemente sollevato dalle accuse di doping che hanno lasciato una macchia indelebile sulla sua carriera, e che nella casa potrebbe prepararsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Fonte: Profilo Instagram ufficiale 4 /10 Giselda Torresan Tra i NIP ha fatto sicuramente molto discutere la concorrente Giselda Torresan, operaia che ama il trekking e le escursioni in montagna, e che ha fatto della sua passione il suo biglietto da visita, guadagnando più di 120 mila follower su Instagram.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /10 Grecia Colmenares Impossibile escludere dalla lista della squadra dei Vip Grecia Colmenares, attrice televisiva venezuelana, considerata una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni ottanta e novanta, pronta a infiammare la casa del Gf.

Fonte: Profilo Instagram ufficiale 6 /10 Letizia Petris Spazio anche per la non così NIP Letizia Petris, laureata in Digital Communication e lavora come fotografa. Ha collaborato con brand molto importanti, diventando amica di personaggi piuttosto noti dello spettacolo.

Fonte: Inn.tv 7 /10 Beatrice Luzzi Arriverà nella casa anche la multitalentuosa Beatrice Luzzi, attrice di tutto rispetto, che ha recitato in diverse serie televisive come: Sospetti, Call center, Provaci ancora prof, Medici Miei, Tutti per Bruno, I Cesaroni, Rex, L'allieva, Solo per amore e Un posto al sole.

Fonte: Profilo Instagram ufficiale 8 /10 Vittorio Menozzi L'ultimo NIP confermato è il giovane ingegnere Vittorio Menozzi, che su Instagram si presenta come un vero e proprio modello, che ha collaborato nel tempo con case di moda anche piuttosto in voga. Chissà che nella casa non faccia breccia nel cuore di qualcuno.

Fonte: Mediaset Infinity, e Raiplay 9 /10 I concorrenti ufficiosi Anche su alcuni concorrenti Vip non sono ancora stati confermati, è ormai questione di tempo prima che facciano i loro nomi, e tra loro ci dovrebbero essere personaggi come: Marina Fiordaliso, Ciro Petrone, Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Samira Lui e Giampiero Mughini.