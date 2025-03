Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Javier Martinez ai ferri corti: "Se ne sono dette di ogni... Fine di un'amicizia?" In queste ore un esperto di gossip ha rivelato l'ennesima lite tra i due ex gieffini che prima erano amici inseparabili e ora sembrano molto distanti.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Quest’anno al Grande Fratello, come ogni anno, non sono mancate liti e discussioni. I gieffini continuano a dirsele di ogni colore anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Infatti dopo la semifinale del GF a litigare sono stati Alfonso D’Apice e Javier Martinez. Il pubblico ha notato già da prima molto distacco tra i due che prima erano due inseparabili amici.

Alfonso D’Apice e Javier Martinez ai ferri corti

Ricordiamo che quando Javier Martinez ha dovuto abbandonare il gioco di Canale 5 il suo amico Alfonso D’Apice non gli è certo andato incontro per abbracciarlo. Durante un collegamento aveva rivolto al pallavolista argentino queste duri parole: "Non mi piace che attacchi la mia fidanzata. Gli voglio bene e questo non cambia, ma fuori avremo modo di chiarire". Poi una volta fuori i due ex gieffini si sarebbero sentiti ma il loro rapporto adesso non sarebbe dei migliori. Hanno infatti litigato e avrebbero, come dice 361Magazine, un comportamento molto freddo l’uno con l’altro.

L’indiscrezione sui due ex gieffini

Al termine della semifinale del Grande Fratello Javier Martinez ha scattato un selfie con Luca Calvani, Stefania Orlando, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Luca Giglio ma Alfonso D’Apice è risultato non pervenuto in questo scatto. Poco fa è stata condivisa un’indiscrezione dall’esperto di gossip Amedeo Venza proprio sui due ex amici: "Allora, Javier e Alfonso si sono sentiti a telefono! Se ne sono dette di ogni! (Se negano ho le prove) ovviamente Javier è stato molto pacifico ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero! Tant’è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire Alfonso e poi glielo ha ritolto! Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier sempre un signore. Aggiornamento, Javier ha rimesso il segui dopo aver visto le storie. Abbiamo persone del fandom che monitorano tutto, e ha fatto bene: lui cerca sempre di evitare i conflitti. Così si fa. E un bravo ragazzo, molto educato". Poi adesso anche Alfonso D’Apice ha ricominciato a seguire sui social Javier: avranno fatto pace oppure sarà soltanto una mossa per non alimentare altre chiacchiere su di loro? Tuttavia è vero che l’ex di Temptation Island ha attaccato in continuazione Helena Prestes e inoltre proprio Chiara si è rivolta male contro Javier, sparlandone molto e diffondendo cattiverie sul suo conto. I due amici o, ex amici, dovranno pur chiarirsi una volta per tutte e le fandom del Grande Fratello sono pronte a tenere aggiornati gli altri telespettatori.

