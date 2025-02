Grande Fratello, sondaggi televoto: Shaila vs Amanda, la scelta del pubblico. Chi viene eliminato stasera La 32esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: Alfonso si ritrova contro Chiara

Nuova settimana e nuovo televoto al Grande Fratello. Dopo gli ascolti da incubo dell’ultima puntata andata in onda contro Sanremo, infatti, il reality show di Alfonso Signorini riparte oggi lunedì 17 febbraio 2025 con quella che sarà la 32esima diretta stagionale. La serata – come detto – riaprirà il televoto, che questa volta sarà eliminatorio e decisivo per il futuro della casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono ben 6 concorrenti: chi è rischio? Chi, invece, può considerarsi (quasi) salvo? Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa.

Grande Fratello 18, le nomination: chi rischia

Terminata la sfida impossibile contro Sanremo, il Grande Fratello torna in onda oggi lunedì 17 febbraio 2025. Nella 32esima diretta stagionale – come anticipato – verrà riaperto il televoto; dopo l’ambita immunità ottenuta da Jessica Morlacchi (preferita del pubblico all’ultima votazione), le percentuali di stasera sanciranno una nuova, decisiva, eliminazione. Chi sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia?

In nomination ci sono ben 6 concorrenti: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli e Shaila Gatta. Alfonso è stato nominato da Stefania, Helena e la sua ‘nemica’ Mariavittoria (a cui ha rivolto parole che hanno sollevato il web), Amanda da Mattia e Tommaso. Shaila, invece, è stata nominata da Javier e Iago, che a sua volta è stato nominato da Lorenzo, Jessica e Giglio. Quest’ultimo è stato nominato da Amanda e Federico.

I sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva

La 32esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda questa sera prevede dunque un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio. Nella puntata di oggi lunedì 17 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5 il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), al momento, Amanda Lecciso è la preferita del pubblico del GF (data al 37%) e inseguita da Iago García, al 30%. Attenzione, però, al precedente della scorsa settimana, quando la sorella minore delle gemelle Lecciso era indicata come favorita per poi essere "beffata" all’ultimo da Jessica, che si è aggiudicata l’immunità. Più staccata Shaila Gatta: l’ex velina raccoglie il 15% delle preferenze, mentre a rischio ci sono Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, e Luca Giglioli, tutti al 6% secondo le proiezioni. Questa quindi la situazione attuale:

Amanda Lecciso 37%

Iago García 30%

Shaila Gatta 15%

Chiara Cainelli 6%

Alfonso D’Apice 6%

Luca Giglioli 6%

