Grande Fratello in rivolta, tutti contro Beatrice. Jill Cooper: “Ci sta bullizzando” I concorrenti accusano l’attrice di manipolare l’azione e l’attenzione all’interno della casa: situazione di tensione tra i gieffini, Jill Cooper in prima linea

Nella casa del Grande Fratello si respira un’aria pesante. La situazione di tensione tra i concorrenti rischia di scoppiare e causare un vero e proprio terremoto contro Beatrice Luzzi. L’attrice – protagonista indiscussa di questa edizione del reality di Alfonso Signorini – è finita nel mirino dei gieffini che, stufi dei suoi comportamenti, l’hanno accusata di manipolare l’attenzione all’interno della casa più spiata d’Italia. Jill Cooper, una delle ultime coinquiline a entrare a Cinecittà, in particolare, si è scagliata contro Beatrice, attaccandola per aver "bullizzato" tutti i concorrenti del Grande Fratello. Scopriamo cosa sta succedendo nel reality.

Grande Fratello, clima di tensione: gieffini contro Beatrice

A poche ore dalla diretta della 14esima puntata del Grande Fratello 2023 in onda questa sera, l’atmosfera all’interno della casa più spiata d’Italia si è fatta rovente. La protagonista di questo clima di tensione è, ancora una volta, Beatrice Luzzi, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality di Alfonso Signorini. Gli avvenimenti dopo la puntata di lunedì scorso hanno infatti portato quasi tutti i concorrenti a schierarsi in maniera compatta contro l’attrice.

I gieffini lamentano una dinamica a senso unico nel reality, con Beatrice che starebbe monopolizzando l’azione e l’attenzione all’interno della casa. Già chiacchieratissima dai primi giorni per il suo carattere a dir poco peperino fino ai recenti intrighi con Giuseppe Garibaldi, l’attrice è stata effettivamente la concorrente più discussa del Grande Fratello 2023, ma ora i gieffini si sarebbero stancati.

L’episodio contro Jill Cooper

Jill Cooper, una delle ultime coinquiline a entrare nella casa più spiata d’Italia (poco più di una settimana fa, insieme a Giampiero Mughini e Mirko Brunetti), si è schierata in prima linea in questo attacco a Beatrice, accusandola di voler stare sempre al centro dell’attenzione. Un comportamento quasi manipolatorio, che avrebbe fatto scattare la regina del fitness, protagonista di un duro botta e risposta con l’attrice. Mentre si trovava in giardino insieme ad Angelica e Giselfa, infatti, Jill ha visto passare Beatrice, la quale si è intromessa nella conversazione: "Guarda Jill, questa cosa dei piatti che stai dicendo è sbagliata"

Visibilmente infastidita, Jill Cooper ha attaccato Beatrice senza mezzi termini: "Ah wow, tu origli, hai origliato da questa distanza che brava. Mamma mia hai l’orecchio supersonico fantastica! Sei riuscita da lontano a sentire tutto. Tu fai paura origli a distanza da un chilometro" ha commentato ironicamente. Poi l’accusa: "Ti prego sono stanca delle tue tragedie Bea. Se stavo parlando di te? Vuoi fare la vittima, io non voglio parlare di te basta. Non ho la forza di discutere ti prego mollami"

Come riportato da Biccy, poi, la gieffina si sarebbe stufata di questi atteggiamenti: "Non le permetto di farmi questo. Io non posso essere bullizzata mi dispiace. Perché quello che sta succedendo adesso è che c’è una persona che sta bullizzando la casa e sono stufa. Mi dispiace è così, ma poi è molto brava. Tutti la vedono come una vera vittima".

