Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora sotto attacco: "È raccomandata", ma la regia censura Le gieffine Angelica, Letizia e Anita si sono nuovamente scagliate sulla coinquilina con parole pesanti, prontamente "zittite" dagli autori. Cosa hanno detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Dopo la puntata del Grande Fratello in onda ieri sera, le gieffine Angelica Baraldi, Letizia Petris e Anita Olivieri si sono riunite tra di loro per parlare di Beatrice Luzzi, concorrente che proprio sembrano non poter sopportare. Durante la conversazione sono uscite dalle loro bocche parole e accuse molto pesanti che hanno costretto la regia del programma alla censura. Ecco cosa è accaduto.

Anita, Letizia e Angelica contro Beatrice: "È raccomandata"

L’antipatia nei confronti di Beatrice Luzzi continua ad aleggiare nell’aria della casa del Grande Fratello. La concorrente era già stata attaccata più volte dai coinquilini per motivi diversi, ma ultimamente sembrava esserci un’atmosfera di ritrovata serenità nei suoi confronti. Serenità, però, solo apparente, perché dopo l’ultima puntata alcune gieffine si sono nuovamente scagliate contro di lei con parole molto forti.

In particolare, ci riferiamo a una conversazione portata avanti da Angelica Baraldi, Letizia Petris e Anita Olivieri, durante la quale le ragazze si sono espresse in maniera molto chiara e dura contro Beatrice, arrivando addirittura a darle della raccomandata. Parole che hanno quindi tirato in mezzo lo stesso programma, accusato di concedere parecchi favoritismi alla concorrente.

"A me fa strano una cosa e ora ti spiego. Quando è venuta mia mamma, lei lo sapeva. È venuta da me e mi ha detto: ‘Secondo me ti viene a trovare tua mamma’. Ed è arrivata mia mamma, perché ha detto che l’aveva capito da come era vestita. Alfonso la difende sempre. Ogni volta che esce dal confessionale sta sempre lì… sta tipo sette ore", ha detto Letizia durante la conversazione con le amiche.

Secondo Letizia, il Grande Fratello cercherebbe dunque di avvantaggiare la Luzzi dandole molto spazio e anticipandole addirittura ciò che dovrebbe poi accadere durante la puntata. Accuse indubbiamente pesanti.

Accuse di raccomandazioni al GF: la regia censura

La conversazione tra le tre ragazze è apparsa molto chiara: tutte e tre si sono dette d’accordo sul favoritismo del Grande Fratello nei confronti di Beatrice Luzzi. I loro commenti hanno però portato la regia del GF a una reazione immediata: la censura. Mentre le ragazze parlavano il loro audio è stato prontamente tolto, e questo dimostra come agli autori non siano affatto piaciute le loro parole.

Ma la vera domanda ora è: perché? Per quale motivo il Grande Fratello ha reagito in quel modo? Perché le ragazze stavano infamando il programma gratuitamente senza prove, o perché forse non avevano tutti i torti?

Per quanto Alfonso Signorini abbia sottolineato più volte che isolare Beatrice Luzzi non avrebbe fatto altro che renderla ancora più speciale e da proteggere agli occhi del pubblico, sono in molti a pensare che la Luzzi sia una sorta di "protetta" del programma. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

