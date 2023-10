Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Perla pubblica il famoso messaggio incriminato di Mirko Perla, ex di Mirko, ha finalmente pubblicato sulle sue storie Instagram il messaggio della discordia ricevuto da lui, che avrebbe segnato una sorta di tradimento di Mirko verso la sua attuale ragazza Greta, lasciando al pubblico le conclusioni: "Non pensare al passato. È tutta esperienza, non hai buttato via niente. Serve tutto per crescere e diventare grandi. Abbiamo seminato, e se anche è finita così tante cose rimangono. Io me lo auguro perché se ti vanno bene le cose, per me è come aver raggiunto un traguardo. Nonostante tutto. Sarò contento anche io. Lo sai". Ha così interrotto questo continuo girarci intorno da parte della coppia.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Beatrice chiude con Giuseppe, che ammette la sua strategia Beatrice ha deciso di mettere un punto al suo rapporto con Giuseppe, non solo no stanno insieme, ma non si dovranno neanche parlare: “Giuseppe tu per me non esisti più, evitami. Da oggi, in poi, per sempre. Ok hai chiesto scusa, va bene grazie". Intanto GIuseppe ammette ad Alex di aver avuto paura a lasciare Bea: “Vabbè, ho fatto il mio percorso. Anche se ammetto di non voler uscire. Io non voglio uscire, perché una volta che mi è capitata questa occasione. La mia paura è che se mi metto contro di lei esco”. Alex invece lo sprona a dire tutte le cose che negative che la sua rivale di nomination ha detto al bidello: "Parlando delle cose brutte che questa persona ti ha detto senza il microfono, devono uscire tutte fuori. Questo è per il bene del gruppo. Certe cose non vanno fatte e lei ha sbagliato anche in questa situazione. Perché altrimenti significa continuare a giocare sporco e non va affatto bene. Inoltre dire le cose senza il microfono va contro al regolamento".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Valentina si trasforma in una cartomante Valentina si veste di tutto punto e si trasforma nella cartomante Lady Fajana, che ha letto il futuro di tutti i coinquilini. Tra i futuri più interessanti: a Beatrice la Fagiana suggerisce di tornare a parlare, mentre ad Anita di fare chiarezza nel suo cuore. Poi a Giuseppe suggerisce di fare chiarezza con se stesso, mentre per Fiordaliso problemi. Deve stare attenta, la Nomination è dietro l'angolo

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Paolo e Letizia in lacrime Tutto è cominciato quando Paolo ha confessato di aver rivalutato Letizia come persona ultimamente. Letizia ci è rimasta molto male, confidando alle amiche: "Sono molto amareggiata. La sua rivalutazione di me, per me conta tanto", ha detto in lacrime. Paolo, capendo di aver ferito l'amica per cui ha sempre provato qualcosa, piangendo si confida con Alex: "Non so più come comportarmi". Il maratoneta lo consola spiegandogli che non sarà una parola di troppo a rovinare una bella amicizia.