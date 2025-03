Grande Fratello, le pagelle: Lorenzo senza lacrime per Shaila (4), Zeudi esagera (3), il mistero di Chiara (quasi) finalista (5) Promossi e bocciati della semifinale del GF (24 marzo): Shaila, Giglio e Javier (eliminati) non escono tra gli applausi. Helena fa confusione, Jessica canta e incanta.

Nella nuova puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 24 marzo 2025, Helena Prestes diventa la quarta finalista, mentre Giglio, Javier Martinez e, a sorpresa, Shaila Gatta vengono eliminati. Tanti gli scontri in diretta: prima la lite tra Zeudi e Shaila, poi quella Helena e Chiara. Infine, due storie d’amore che, dopo la crisi, ritrovano pace: parliamo di Helena e Javier, geloso di lei e desideroso di creare con la Prestes una famiglia, e Shaila e Lorenzo, tornati insieme dopo la separazione durata un paio di puntata. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del Grande Fratello del 24 marzo 2025 (QUI il riassunto della diretta con nuovo televoto).

Grande Fratello, puntata 24 marzo 2025: cosa è successo

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi tra amore e odio, voto 8: a parte in rare occasioni, le due opinioniste, pur sottolineando di non avere problemi l’una con l’altra, non perdono occasione di punzecchiarsi, seppure il più delle volte accade velatamente. Hanno sempre opinioni contrastanti, tanto che sono le prime a ridere e ironizzare quando una delle due si dice in disaccordo con l’altra. E alla fine a noi questo rapporto di amore – perché in fondo la sensazione è che si divertano insieme a portare avanti questo teatrino – e odio ci intrattiene e diverte abbastanza da convincerci a promuoverle, al di là delle opinioni date in diretta.

Jessica Morlacchi canta e incanta, voto 7: tanti momenti decisamente deboli e noiosi, ma sentire cantare Jessica è una gioia per le orecchie. Brave tutte nel cimentarsi in una nuova coreografia presentata in diretta, soprattutto Shaila (d’altronde è una ballerina), ma la Morlacchi rende tutto più travolgente e magico. Che voce! Peccato solo che il suo percorso non sia stato limpido come il suo talento.

Helena Prestes fa tanto rumore per nulla, voto 5: che questa sua mania di parlare addosso alle persone e interromperle costantemente durante una discussione è fastidiosa lo abbiamo già detto più volte, ma anche la sua convinzione che tutti ce l’abbiano con lei ha oltremodo stancato, perché passi che sentirsi dell’acqua addosso, soprattutto se proviene dalla bocca di qualcuno, non è affatto piacevole, però dare per scontato subito che il gesto sia stato fatto apposta è abbastanza infantile: il rapporto tra lei e Zeudi è pessimo, ma da qui a "sputare in faccia" – le parole di Helena riportate da Zeudi – a una persona ce ne vuole. Ciò sottolinea quanto Helena sia molto prevenuta nei confronti degli altri, e lo ha dimostrato più volte nel corso del GF con Lorenzo, Shaila, Chiara, Javier, Zeudi, e altri. Forse dovrebbe lavorare ancora un po’ su se stessa: fa la diva, la dura, ma è piena di insicurezze e si vede. E poi, diciamolo, la prima a provocare è proprio lei (ci riferiamo alla discussione con Chiara per le battute sul lama, sulla quale comunque ha ragione: quelle battutine erano provocazioni per lei ed è evidente dalla clip).

Giglio è un comodino di "marca", voto 5: poco presuntuoso il parrucchiere che nella discussione con Helena Prestes dice di essere un "comodino di marca" perché dà buoni consigli ed è presente. Eppure nel programma tutta questa partecipazione non l’abbiamo vista, anzi la sorpresa è stata vederlo arrivare fino alla semifinale visto che di blocchi veri e propri a lui dedicati ne avrà avuti forse 5 in sei mesi. Non mettiamo in dubbio che nella realtà sia una brava persona, ma nel reality non ha regalato grandi emozioni, quindi definirsi lì "di marca", a nostro avviso, stona e non poco.

Il mistero di Chiara Cainelli quasi finalista, voto 5: proprio non riusciamo a capire come abbia fatto ad arrivare all’ultima puntata del GF con il televoto flash. Entra a metà programma e mantiene un profilo basso fino alle ultime puntate, quando – prima con Alfonso D’Apice e poi da sola – decide di tirare fuori le unghie e sbottare contro tutti, perché forse ha capito che puntare sull’amore non è stata proprio una mossa geniale: nella relazione tra i due gieffini vigeva la noia, e infatti hanno avuto giusto un paio di blocchi in coppia prima del lite con Lorenzo e Shaila. Ma può qualche discussione portare alla finale? Sicuramente il fandom ha fatto il grosso, altrimenti non si spiega. L’impressione è che concorrenti Javier e Shaila (coi loro mille difetti) avrebbero meritato maggiormente la finale rispetto a Chiara.

Javier Martinez pensa al futuro, voto 4: va bene che il GF può aiutare a migliorarsi se vissuto come un percorso di crescita, ma la trasformazione di Javier ci sembra un po’ troppo drastica per essere credibile. In un mesetto è passato dall’indecisione totale – provandoci con gran parte delle gieffine presenti tuttora nella casa – al pensare di dare vita a una famiglia con Helena, la stessa per la quale fino a un paio di mesi fa diceva di non sentire alcuna attrazione e che un paio solo una settimana fa voleva lasciare perché si era riavvicinata a Lorenzo… Se non è una strategia pessima questa…

Lorenzo Spolverato asfalta Zeudi ma resta se stesso, voto 4: e pensare che in puntata è pure migliorato nell’atteggiamento, perché, almeno oggi, cerca di mantenere toni pacati, sembra accettare le critiche, ribatte senza urlare e non parla sopra gli altri. E allora perché lo bocciamo? Chiede rispetto a Zeudi che non gli lascia finire il discorso in diretta, ma poi in settimana pretende che lei chiarisca la sua posizione su determinate situazioni quando vuole lui senza tener conto del suo stato d’animo e della sua volontà. Che poi i modi di Zeudi lascino alquanto a desiderare non è una novità, però è importante anche rispettare i tempi altrui. Non solo, perché ci ha lasciato un po’ perplessi il suo atteggiamento a fine puntata nel confessionale dopo l’uscita di Shaila Gatta. Parla tanto di "amore", ma l’eliminazione della fidanzata pare non averlo toccato di striscio: si mostra tranquillo mentre parla con Signorini, e quando il conduttore gli chiede perché non pianga, sembra anche imbarazzato.

Zeudi Di Palma non si confronta, voto 3: senza entrare nel merito delle discussioni in diretta, non abbiamo potuto fare a meno di notare che la Miss Italia in ben due occasioni si è comportata in maniera irrispettosa con Lorenzo, prima allontanandosi da lui appena è arrivato al biliardino senza nemmeno guardarlo in faccia, né salutarlo; la seconda volta quando Lorenzo ha cercato di parlarle e lei ad un certo punto se ne è andata lasciandolo lì nel bel mezzo di un tentativo (mancato) di chiarimento. Va bene non aver voglia di parlare in un preciso momento, però c’è modo e modo di comportarsi, di affrontare un discorso, di reagire alle situazioni, e quello di ‘fuggire’ non è certo il migliore, anzi è il più immaturo che si possa adottare.

Shaila Gatta torna sui suoi passi, voto 3: avevamo già capito la scorsa settimana che la ‘separazione’ con Lorenzo era solo strategia, però urlargli in faccia tutto il peggio durante la settimana e poi saltargli addosso come se niente fosse pochi giorni prima della puntata è ridicolo, diciamolo. E tutto rigorosamente a favore di camera, ovviamente. Poi non dobbiamo avere dubbi sul loro amore? Già che sia tornata sui suoi passi non è che ci faccia piacere: prima dice di voler pensare a sé, meno di due settimane dopo è tra le sue braccia di nuovo. Ma non voleva dimostrare di farcela da sola perché Lorenzo non le aveva permesso di emergere? Insomma, tutto sembra scontato e costruito a tavolino. Finisce per pagare un prezzo altissimo per la sua strategia, rimediando una eliminazione beffarda e sorprendente a un passo dalla finale.

