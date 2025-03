Grande Fratello (3 marzo), cosa è successo: Ruta e Fumagalli fuori, il segreto intimo di Shaila e Lorenzo. Chi è al televoto Nella puntata del 3 marzo, due eliminati, un litigio tra Shaila e Helena e l'incontro tra Shaila e il padre, ma anche nomination e televoto: Cosa è successo

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 3 marzo 2025, si apre con un blocco dedicato a Shaila Gatta e Helena Prestes, protagoniste di un litigio in un campo di golf che ha visto coinvolto anche Javier Martinez, arrabbiato con la modella brasiliana per aver perso tempo con Lorenzo e gli altri invece di passare la giornata con lui. Non manca poi l’incontro difficile tra Zeudi Di Palma e il padre Pasquale e la catena per il televoto flash volto a decretare il secondo eliminato della serata. Al termine della puntata, scopriamo chi è il nuovo eliminato di questa edizione del GF, ovvero Maria Teresa Ruta e chi è uscito dopo il televoto flash: Mattia Fumagalli. Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 3 marzo 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 3 marzo 2025: cosa è successo

La puntata comincia con un omaggio dedicato a Eleonora Giorgi sulla note de La sera dei miracoli di Lucio Dalla e le parole di Alfonso Signorini: "Ci piace ricordarla con il sorriso, parlo di Eleonora Giorgi, Il nostro programma è molto legato a lei. La ricordiamo con questo applauso, con il sorriso, e per i bei momenti che ci ha regalato al Grande Fratello. Grazie Eleonora, per la tua forza che ci hai trasmesso". Poi lo show prosegue con la lite tra Shaila Gatta e Helena Prestes al campo di golf, dove la modella ha fatto un complimento a Shaila e poi avrebbe offeso Lorenzo, sua ‘ossessione‘ da diversi mesi. Stando a quanto emerso in puntata, quando l’ex Velina ha capito dove Helena volesse andare a parare, l’ha attaccata. A quel punto la modella le ha dato della falsa e l’ha offesa ripetutamente mettendo in mezzo anche la madre di Shaila. "Ho fatto un complimento e lei ne ha approfittato per dire che io rosico per come è finita con Lorenzo, io avevo solo fatto un commento negativo su di lui, ma è Shaila che ha iniziato a parlare di Lorenzo" dichiara Helena, mentre Shaila afferma: "Lei gode perché io e Lorenzo siamo in difficoltà. Mi hai fatto un complimento e io l’ho accolto, ma non c’era bisogno di andare oltre. Per lei viene prima la strategia e poi il resto". Signorini chiama in causa Lorenzo che dà il suo parere: "Per me sì, era polemica. Invece di godersi il pomeriggio col fidanzato… poteva fare questo commento e basta". "Tu provochi. Appena ci sono le telecamere metti in mezzo mia madre, dici parole brutte" aggiunge la Gatta riferendosi alla Prestes.

Javier Martinez è arrabbiato con Helena perché invece di passare una bella giornata con lui si è messa a litigare con gli altri, in particolare con la Gatta che le è sempre stata indifferente, e dice che per lui non vale la pena fare questa battaglia: "Che senso ha combattere contro i mulini a vento? Fidati che se ne valesse la pena, sarei davanti a lei a combattere, non dietro! Io mollo tutto. Io non ci sto, butto via energie". Poi, della coppia Lorenzo-Shaila, Javier dice: "Io non credo nel vostro amore, basta un aereo per rimettervi insieme. Non mi piace che Helena spenda il suo tempo per persone che nemmeno le vogliono bene". Cesara Buonamici commenta: "Sotto il complimento c’era l’ossessione verso Lorenzo". Helena la interrompe: "Non potete dire questo, altrimenti io mi alzo! Scusate!" Ma l’opinionista spiega: "Se riflettessi un po’ di più, eviteresti questo continuo sottofondo di liti che avete nella casa", ma Helena ribadisce: "È stata lei a tirare in ballo Lorenzo. Il video è stato tagliato!".

Shaila e Lorenzo sono tornati insieme? "Non siamo tornati indietro sui nostri passi, abbiamo deciso di starci accanto in maniera diversa. Baci in bocca no, ma abbracci sì. Sfido chiunque a vivere un sentimento reale e a far finta che non esista" dice Shaila. Mattia Fumagalli e Stefania Orlando non credono alla messinscena della ‘separazione’: entrambi considerano tutto un teatrino di Spolverato sia con Shaila che con Chiara, al quale è molto vicino. Mattia commenta: "Conduce un regista, Lorenzo." Stefania concorda: "Hanno trovato il modo per continuare a far parlare di sé e fatto una recita mal riuscita: subito dopo la puntata ridevano, ballavano. Ci è sembrato un modo per restare un po’ in auge ora la coppia più gettonata è quella di Javier e Helena. Ci saranno altre sceneggiature". Lorenzo non ci sta: "Non sanno niente e si limitano a giudicare, ma non ci vivono. I nostri amici sanno quanto noi stiamo soffrendo e questo ci basta".

Qual è il segreto intimo che riguarda Lorenzo e Shaila? Jessica Morlacchi dice che Lorenzo si è lasciato sfuggire il fatto che tra lui e Shaila sarebbe accaduto qualcosa durante un momento di intimità: "Lui mi ha anche detto che se sarà necessario dovrà dirlo" chiude la Morlacchi. Shaila dice: "Gli ho solo chiesto se lo avesse fatto, di usarmi. Gli ho chiesto di non farmi questo, visto che era già successo in passato con altri ragazzi". Lorenzo commenta: "Non c’è nessun segreto, intendevo segreti di intimità che riguardava uno sfogo di Shaila sulla gelosia di Shaila verso Chiara, con la quale si parla di un’affinità mentale diversa, non c’è dell’altro". Jessica non è convinta: "Lo avrei detto in un altro modo, avendomi detto ‘sono successe delle cose intime’, però mi ha anche detto che se fosse stato necessario lo avrebbe detto." Lorenzo aggiunge: "Ci tengo all’intimità di coppia, ero arrabbiato, ma non avrei mai spiattellato la nostra intimità a tutti" Stefania Orlando non crede al segreto tra i due: "Per me il Segreto è solo Iago!"

Il papà di Zeudi, Pasquale, è al GF per fare una sorpresa alla figlia che non vede da quando aveva 2 anni: la gieffina crede che lui se ne sia andato, mentre il padre afferma che al tempo era stata la madre a lasciare la casa con i due figli. Il padre ha contattato la redazione del GF perché vuole recuperare il rapporto con Zeudi: "L’ho vista 5 o 6 mesi prima che la incoronassero Miss Italia, 5 anni fa. In quel periodo abbiamo avuto una frequentazione, le sono stato vicino in diversi modi. Me ne sono andato quando lei era piccola e infatti voglio chiedere scusa. Io e la madre venivamo da una separazione, io non so dirle perché se ne sono andati, i motivi li conosce la mia ex moglie. Non è stata data la possibilità a Zeudi di recuperare il rapporto con me, sono qui perché amo mia figlia ed è il mio sangue. Ho cercato di aiutarla anche economicamente, ma a me interessava solo stare con mia figlia. Non so perché non mi abbia più risposto al telefono, non mi so spiegare questo blackout".

Zeudi racconta la sua versione: "Io ero molto piccola, quindi non ho ricordi lucidi. Mia madre mi ha raccontato che lui ha fatto una sua scelta. Lei ci ha sempre detto di cercarlo, non ci ha mai ostacolati. Ma lui non ha mai voluto conoscerci e crescerci, non mi piace fare vittimismo ma è una mancanza importante. Ci siamo visti prima di Miss Italia perché ci fu un problema a casa. Abbiamo parlato, ma non c’è mai stata la volontà di vivermi da parte sua. Io gli ho detto di passare quando volesse, ma lui non si è più fatto vivo". Poi, scoprendo che il padre è nel cortiletto, quando Signorini li mette in comunicazione, Zeudi gli chiede: "Perché arrivare, come a Miss Italia, quando c’è il Grande Fratello? Perché quando c’è tutto questo, quando i riflettori sono accesi, e non prima?" Pasquale Di Palma dichiara: "A me non interessa nulla né di Miss Italia, né del Grande Fratello, io voglio solo vedere gli occhi di mia figlia. Non mi è mai stata l’opportunità di starti vicino". Ma Zeudi non ci sta: "Invece di scrivere un messaggio, venire sotto casa e dirmi scendi? Sarebbe stato meglio. Mi dispiace Pasquale, io ti saluto qua. Siamo mai andati da qualche parte insieme? Io non ho ricordi di te, chiamarti papà forse è anche tanto. Un padre non mette una figlia difficoltà in televisione. Dimostrami l’amore. Io non riesco a chiamarti papà, l’amore è presenza, è esserci. Ma di questo preferisco parlarne tra noi, vedremo…"

Nonostante un po’ di titubanza, Zeudi accetta di stringere la mano al padre e quindi lo raggiunge in cortiletto: "Volevo solo dirti che se ti ho incontrato è per me e non per te. Perché farlo adesso?" dice la Miss Italia. Il padre, tra le altre cose, spiega perché si trova al GF: "Tutti possiamo sbagliare nella vita. Sono qua per chiederti scusa. Io ci ho messo la faccia per te, da questo momento in poi non posso recriminarmi più nulla. Mi sono tolto un peso, So che stiamo parlando di qualcosa di insanabile, vedremo fuori da qua cosa accadrà. Passo la palla a te". Signorini prende le parti di Zeudi: "Era più facile scrivere una lettera a sua figlia che al Grande Fratello" Pasquale risponde: "Eh lo so, ma io ci ho messo la faccia", ma il conduttore rincara la dose: "Deve essere lei a recuperare il rapporto con sua figlia lontano dalle telecamere di Miss Italia e del GF".

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso giovedì sono finiti al televoto Zeudi, Chiara, Helena, Maria Teresa e Mattia. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Maria Teresa Ruta. Ecco le percentuali:

Gf, il televoto flash: chi è il secondo eliminato e le percentuali

I concorrenti, ad eccezione dei due finalisti – Lorenzo e Jessica -, sono chiamati in Super Led, ma sono Chiara, Mattia, Helena e Zeudi, che erano finiti al televoto lo scorso giovedì, a per dare il via a una catena

Mattia sceglie Mariavittoria: "Abbiamo una bellissima complicità"

Helena sceglie Javier: "Sono innamorata"

Zeudi sceglie Shaila: "Riconfermo la nostra amicizia"

Chiara sceglie Giglio: "Siamo molto amici, siamo vedovi tutti e due qua dentro"

Stefania Orlando, Tommaso Franchi e Federico Chimirri vanno al televoto flash. Questi ultimi hanno la possibilità di vendicarsi: chi pescherà il piramidale con la base rossa (sono due su tre) potrà trascinare un altro concorrente al televoto per l’eliminazione. Stefania e Federico hanno il piramidale rosso, e scelgono Mattia Fumagalli ("Siamo gli ultimi arrivati e lo vorrei con me" dice Chimirri) e Chiara Cainelli ("Ti do questa opportunità" dice con ironia la Orlando).

Mattia Fumagalli è il secondo eliminato della puntata. Le percentuali:

GF nomination, 3 marzo: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti con i piramidali.

Palesi:

Mariavittoria nomina Chiara: "Rivendico la Fumagalla"

Zeudi nomina Mariavittoria: "Rivendico la mia amica Chiara"

Federico nomina Chiara: "Rivendico la mia amica Mariavittoria"

Jessica nomina Federico: "Hai mandato al televoto flash la Fumagalla"

Shaila nomina Stefania: "È facile giudicare, non sono d’accordo con te"

Javier nomina Chiara: "Mi mette in cattiva luce appena ne ha la possibilità"

Stefania nomina Giglio: "Ci stiamo antipatici"

Chiara nomina Mariavittoria: "Non è chiara su tante cose, è molto ambigua"

Tommaso nomina Federico: "È l’anello debole perché è entrato da poco"

Segrete:

Giglio nomina Stefania: "Non mi piace il suo tono"

Helena nomina Shaila: "Non andiamo d’accordo"

Lorenzo nomina Stefania: "Dovrebbe essere la prima a portare educazione, non la sopporto"

Chi è al televoto, Grande Fratello (3 marzo): Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico

Al televoto finiscono Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella trentasettesima puntata del GF, fissata per giovedì 6 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

