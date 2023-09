Grande Fratello, in arrivo un nuovo concorrente vip: ecco chi è La cantante Rosanna Fratello potrebbe essere la prossima vippona a varcare la porta rossa, nonostante le iniziali smentite sulla sua partecipazione.

Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. L’attesa cresce sempre di più, visti i grandi annunci da parte di Mediaset e Piersilvio Berlusconi che promettono una vera e propria rivoluzione anti-trash del programma. Manca, però, ancora l’ufficializzazione di numerosi concorrenti, sia vip che nip, e oggi il portale Dagospia ha lanciato l’ennesimo scoop: Rosanna Fratello potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Rosanna Fratello nuova concorrente del Grande Fratello

Il nome di Rosanna Fratello, in realtà, circolava già da diverso tempo: il primo a parlare della cantante come possibile concorrente del Grande Fratello è stato Davide Maggio. Anzi, già alcuni mesi fa era stata definita come "la prima concorrente del nuovo Gf". Ma, dopo le prime voci sulla sua possibile partecipazione al reality, sembrava che tutto si fosse concluso con un nulla di fatto. Ora, però, stando ad un flash di Alberto Dandolo per Dagospia, l’ipotesi torna ad essere considerata e, anzi, sembrerebbe addirittura data per certa. Per il momento non è ancora arrivata la conferma da parte dei canali ufficiali del Grande Fratello, ma a quanto pare è questione di giorni (o di ore): "Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al Grande Fratello come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di Sono Una Donna Non Sono Una Santa", si legge su Dagospia.

I concorrenti del Grande Fratello

Intanto, Alfonso Signorini sta lavorando senza sosta per mettere a punto gli ultimi dettagli prima della partenza, in programma l’11 settembre. Alcuni concorrenti sono già stati ufficializzati: per quanto riguarda i vip ci sono il campione olimpico di marcia Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi e la star delle telenovelas Grecia Colmenares , che Sorrisi e Canzoni ha già fatto comparire in copertina. Tra i concorrenti ufficiosi troviamo invece il giornalista Giampiero Mughini, la showgirl e professoressa de L’Eredità Samira Lui, la cantante Fiordaliso e gli attori Ciro Petrone e Massimiliano Varrese. Quest’anno, come è noto, ai vip si aggiungono anche le persone comuni: i primi tre concorrenti ufficiali sono Giselda Torresan, Letizia Petris e Vittorio Menozzi. Tutte le scelte sono state fatte seguendo accuratamente la nuova politica di Piersilvio Berlusconi, che non ammette più personaggi a rischio trash o influencer, e che invece ha preferito persone che abbiano una storia importante da raccontare, alzando così il livello di un programma che lo scorso anno ha toccato il fondo e non può far altro che tentare di risalire.

