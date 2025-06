Divorzio Mentana-La7, il retroscena svelato: Cairo come Berlusconi e l’ultimatum prima dell’addio Stando agli ultimi rumor il 30 giugno il direttore del Tg La7 potrebbe arrivare ai saluti: attriti con il patron sulla linea editoriale e politica della rete

L’addio di Enrico Mentana a La7 non è più un’ipotesi così remota. Nella giornata di ieri, infatti, le parole sibilline del giornalista hanno fatto pensare che la sua avventura alla direzione del Tg La7 sia arrivata al capolinea. Stando a quanto rivelato da Dagospia, all’origine di questa decisione (il contratto scadrebbe nel giugno del 2026) ci sarebbero alcuni attriti con il direttore della rete Urbano Cairo e l’addio avrebbe addirittura una data. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Enrico Mentana, i motivi dell’addio a La7: il rapporto con Urbano Cairo

Il prossimo 3 luglio si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti di La7 per la stagione 2025/26. La rete di Urbano Cairo sarà la seconda (la prima sarà la Rai con l’evento fissato per il 27 giugno) a ufficializzare l’offerta del prossimo anno, seguita da Mediaset il prossimo 8 luglio, e quest’anno l’attesa è più che mai alle stelle. Il motivo? Nella giornata di ieri Enrico Mentana ha condiviso un post sui social con parole dal sapore di addio: "Devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo". Dopo 15 anni alla direzione del Tg La7, dunque, Mentana potrebbe veramente lasciare la rete di Urbano Cairo e, stando a quanto svelato da Dagospia, tra i motivi dell’addio potrebbero esserci propri i rapporti incrinati con il patron della rete. Il direttore del telegiornale è in attesa di una conferma (entro il 30 giugno) che potrebbe non arrivare; secondo il portale di Roberto D’Agostino non si tratterebbe di una questione economica, bensì di differenze di veduta sulla linea editoriale e politica della rete con il suo proprietario.

Il precedente con Berlusconi al TG5

Se l’addio di Enrico Mentana al Tg La7 dovesse concretizzarsi, non si tratterebbe di una prima volta. Tra i fondatori del TG5, infatti, il giornalista milanese ha guidato il telegiornale della rete ammiraglia Mediaset per 12 anni, prima di essere "cacciato" (e sostituito da Clemente Mimun) a causa di presunte tensioni con Silvio Berlusconi nel 2004. Il rischio è che anche con Urbano Cairo la questione relativa alla linea politica ed editoriale possa rivelarsi fatale. Cosa succederà? Stando a quanto riportato da Dagospia c’è una data e bisognerà aspettare il 30 giugno, una sorta di ultimatum quando l’eventuale mancata conferma da parte del patron di La7 potrebbe convincere Mentana ad "alzare i tacchi".

