Grande Fratello, Lorenzo stroncato dagli autori: "Mi hanno cappottato". Cosa è successo Il gieffino è stato chiamato in confessionale, dopo il suo ennesimo comportamento sopra le righe: "Mi è stato detto di abbassare i toni, c’è stato il richiamo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Guai in vista per Lorenzo Spolverato. Gli autori del Grande Fratello non tollerano più gli atteggiamenti arroganti del concorrente lombardo, tanto da richiamarlo in confessionale per fargli una bella ramanzina. "Mi è stato detto di abbassare i toni, c’è stato il richiamo", ha svelato il gieffino ieri pomeriggio, durante una chiacchierata con l’amica Amanda Lecciso. Nonostante il duro rimprovero in diretta di Alfonso Signorini, nel corso della puntata di lunedì 18 novembre, Lorenzo ha perseverato con il suo modo di fare aggressivo, condito da frasi infelici su alcuni suoi compagni di viaggio, Javier Martinez ed Helena Prestes in primis. Ma la produzione del GF non è certo rimasta a guardare e lo ha avvertito: "Mi hanno detto di modificare l’atteggiamento da aggressivo", ha aggiunto Spolverato, facendo sapere che ora è in una fase riflessiva, dove proverà a darsi una calmata, senza però smettere di osservare il resto della Casa.

GF, gli autori richiamano Lorenzo Spolverato: "Abbassa i toni"

Mentre sul web in tantissimi chiedono a gran voce provvedimenti disciplinari, e addirittura l’espulsione, per Lorenzo Spolverato, reo di aver usato frasi offensive nei confronti di Helena Prestes, Javier Martinez e perfino la ‘sua’ Shaila Gatta. Gli autori del Grande Fratello hanno chiamato il gieffino in confessionale per avvisarlo di modificare i suoi atteggiamenti nella Casa, ormai intollerabili. Durante una chiacchierata in piscina con Amanda Lecciso, il concorrente ha svelato cosa gli è stato detto dalla produzione:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mi è stato detto di abbassare i toni, c’è stato il richiamo. Ma guardate che a me sono stati fatti dei confessionali tosti, purtroppo voi tutti non potete vederli e non si può parlare. Ma sono stati confessionali dritti, cioè mi hanno cappottato totalmente, tanto è vero che adesso sono cambiato. Vedete ora come sono? Adesso sono in una situazione di riflessione, di accettazione e non attacco più nessuno. Magari sorrido, me la tengo leggera. Certo, nel frattempo penso e valuto, guardo gli altri. Mi hanno detto ‘tu sei un parac**o, ce l’hai la caz*imma, modifica l’atteggiamento da aggressivo e vedrai che le cose vanno da sé’. E io ho detto a loro ‘va bene lo farò subito’.

Un richiamo, questo della produzione, che suona quasi come un ultimatum, specie dopo l’avvertimento ricevuto da Lorenzo da Alfonso Signorini, durante l’ultima diretta. Ora il gieffino pare pronto a darsi una calmata, ma non è detto che ci riuscirà: "Sono un ca**one e faccio il ca**one. Mi devo accorgere di equilibrare il mio dire la verità e combattere per le ingiustizie e farlo in un modo elegante e senza sembrare arrogante. Io sono sono arrogante – ha aggiunto parlando con Amanda -. Mi accordo che posso fare atti provocatori e può uscire la mia parte da ragazzino, ma è una difesa. la difesa adesso arriverà con più controllo ed eleganza. Però io spesso agisco così perché vado contro le cose non giuste, sono uno che lotta per la verità".

Potrebbe interessarti anche