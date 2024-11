Grande Fratello, la notte (bollente) di Helena e Javier tra baci e carezze: “Fai il tentatore con me?” I due protagonisti del reality show di Alfonso Signorini sono sempre più vicini e, tra grattini e baci sul collo, si sono lasciati andare (per la gioia dei fan)

Dopo tanti, lenti, avvicinamenti una delle ship più attese del Grande Fratello sembra finalmente pronta a salpare. Nella notte tra ieri e oggi giovedì 21 novembre 2024, infatti, Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati andare per la prima volta nel corso del reality show di Alfonso Signorini, trascorrendo la notte insieme nello stesso letto tra coccole, grattini, e baci sul collo. I fan del GF hanno già dato la loro benedizione alla neonata coppia sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, la notte bollente di Helena e Javier

Messe alle spalle le rispettive delusioni amorose, Helena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati sempre di più nel corso di questa 18esima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana si era detta innamorata di Lorenzo Spolverato, mentre il pallavolista argentino aveva mostrato un chiaro interesse nei confronti di Shaila Gatta. Quando quest’ultima e Lorenzo sono tornati dal Gran Hermano come vera e propria coppia, dunque, Helena e Javier si sono dati manforte aiutandosi a vicenda, ma anche avvicinandosi sentimentalmente.

"Mi piace fare discorsi seri con te e confidarmi. Di sicuro tornassi indietro alcune cose che ho fatto non le rifarei, o meglio, le farei diversamente. (…) In ogni caso ieri ho visto tutto con distacco e ho pensato ‘non ho più nulla da dare qui dentro’. Forse è un inizio nuovo dici?" ha confessato Javier a Helena riguardo il suo passato al GF. Nella notte, infatti, la modella brasiliana si è intrufolata nel letto del pallavolista ed ex tentatore di Temptation Island. I due si sono lasciati andare tra coccole, abbracci e grattini, ma anche baci sulla guancia e sul collo. "Sento i tuoi sospiri… Ma stai facendo il tentatore con me? Cosa fai? Sei pazzo? Guarda dove siamo" ha scherzato Helena, che è rimasta abbracciata a lungo a Javier in una notte (letteralmente) bollente: "Mi guardi… Fa un caldo pazzesco. Mi piace che mi abbracci così".

La reazione dei social

Con Lorenzo Spolverato a spaccare il pubblico del Grande Fratello (il gieffino ha fatto discutere per i suoi comportamenti sopra le righe ma rimane tra i più votati secondo i sondaggi), Javier Martinez sembra invece mettere tutti d’accordo. La ship con Helena Prestes è già tifatissima da tempo sul web, che ha esultato nel vedere la notte trascorsa insieme dei due: "Bellissimo momento", "Troppo carini insieme, qui si sarebbero mangiati uno con l’altro. Loro saranno la coppia che non ci saremo aspettati (o forse sì) comunque per me è Sì", "Molto dolci e delicati entrambi", "Vuoi vedere che alla fine sono la coppia più sana", etc. si legge sui social, dove tuttavia non mancano i più dubbiosi, i quali ipotizzano che l’ex tronista di Uomini e Donne stia solo assecondando il tifo del pubblico senza avere alcun reale interesse per Helena.

