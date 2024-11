Grande Fratello, sorpresa nei sondaggi: Lorenzo verso la rivincita e un flop inatteso. Chi esce sabato Risultati e percentuali dei sondaggi televoto della puntata di sabato 23 novembre. Spolverato, Jessica, Clayton, Amanda e Alfonso in nomination: il meno votato sarà eliminato.

Il Grande Fratello perde un altro protagonista. Nella prossima puntata del reality show di Alfonso Signorini (la prima in onda di sabato) si riapre infatti il televoto, che questa volta sarà eliminatorio. Sabato 23 novembre 2024 il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito; in nomination ci sono cinque concorrenti e il meno votato dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stavolta chi esce dal Grande Fratello? Scopriamo quali sono le percentuali aggiornate dei sondaggi Gf e proviamo ad anticipare quale potrebbe essere il risultato del televoto in cui i telespettatori dovranno rispondere alla domanda: "Chi vuoi salvare?".

Grande Fratello, le nomination: chi è al televoto sabato 23 novembre

Dopo le eliminazioni di Clarissa Burt, Michael Castorino e Iago García (e i ritiri di Ilaria Clemente, Eleonora Cecere ed Enzo Paolo Turchi), il Grande Fratello perderà un altro concorrente. Mentre continuano a tenere banco la situazione di indecisione di Federica Petagna, il flirt tra Javier e Helena e le tensioni tra Lorenzo e Luca, infatti, nella prossima puntata del reality show di Canale 5 ci sarà spazio per un nuovo televoto eliminatorio.

In occasione della 14esima diretta stagionale del GF – la prima in onda di sabato, in un doppio appuntamento a sfidare Ballando con le stelle di Milly Carlucci – ci sono cinque gieffini in nomination: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Clayton è stato nominato da ben cinque coinquilini (Jessica, Lorenzo, Amanda, le Non è la Rai e Alfonso, segretamente anche da Shaila e Federica), mentre Alfonso è stato nominato da Luca Giglio e Tommaso. Yulia ha nominato Amanda, mentre Lorenzo è stato nominato in segreto da Javier e, ovviamente, dal suo acerrimo rivale Luca Calvani.

Sondaggi Gf (televoto eliminatoro), Lorenzo Spolverato salvo, Alfonso e Amanda a rischiano. Chi esce nella prossima puntata

Nella puntata del Grande Fratello in programma sabato 23 novembre 2024 – come detto – ci saranno 5 concorrenti in nomination. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito del reality show di Alfonso Signorini: il meno votato sarà definitivamente eliminato e dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, Jessica Morlacchi è favorita con il 37% delle preferenze, ma la vera sorpresa è Lorenzo Spolverato, dato al 23% dei voti nonostante le recenti polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe all’interno della casa che hanno addirittura spinto Signorini a rimproverarlo nel corso dell’ultima diretta. Clayton Norcross segue con il 20% nelle proiezioni, un dato che testimonia il gradimento del pubblico nei confronti dell’ex attore di Beautiful, che invece nella Casa gode di bassa popolarità. La sorpresa in negativo, invece, riguarda Alfonso D’Apice, entrato da poco nel loft di Cinecittà ma già al centro delle dinamoche grazie al triangolo con la sua ex Federica e Stefano. ll giovane napoletano finora incassa appena il 12% di preferenze ed è impegnato in un testa a testa con Amanda Lecciso (8%) per evitare l’eliminazione.

Ecco il riepilogo dei risultati e le percentuali dei sondaggio Gf relativo al televoto che si chiuderà al termine della prossima puntata:

Jessica Morlacchi 37%

Lorenzo Spolverato 23%

Clayton Norcross 20%

Alfonso D’Apice 12%

Amanda Lecciso 8%

