Grande Fratello, le anticipazioni: cosa succede stasera, sondaggi, eliminati e nuovi concorrenti Nuovo appuntamento in prima serata con la decima puntata del reality show di Alfonso Signorini: un’eliminazione in programma, arriva Jane Alexander?

Nuovo appuntamento in prima serata per il Grande Fratello, che torna in onda oggi giovedì 12 ottobre 2023 con la decima puntata. Il reality show di Alfonso Signorini si riaprirà con un grande interrogativo dopo la chiusura di lunedì scorso, quando il conduttore ha offerto a Jane Alexander di entrare nella casa più spiata d’Italia: l’ex modella accetterà l’invito? Signorini ha promesso "nuovi ingressi" a Cinecittà, ma ci sarà anche chi dovrà salutare: a rischio eliminazione ci sono Valentina Modini, Arnold, Cardaropoli, Heidi Baci e Beatrice Luzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni, i sondaggi e i dettagli di questa nuova puntata del Gf.

Grande Fratello, la puntata del 12 ottobre

Il Grande Fratello, come anticipato, questa sera potrebbe accogliere una nuova concorrente. Dopo l’invito di Alfonso Signorini di lunedì scorso, c’è tanta attesa e curiosità nello scoprire se Jane Alexander varcherà effettivamente l’iconica porta rossa ed entrerà nella casa più spiata d’Italia. Per l’ex modella di origini britanniche si tratterebbe di un ritorno al reality, dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip nel 2018, dove fu la 12esima a essere eliminata. Signorini ha "chiamato" Jane dopo le accuse di Beatrice Luzzi nel faccia a faccia della scorsa puntata, quando l’attrice l’ha accusata di averle "rubato" un ruolo importante all’inizio degli anni Duemila, compromettendole la carriera. Alexander potrebbe sbarcare al Gf anche temporaneamente e non come concorrente fissa, ma solo stasera avremo probabilmente delle risposte. Quel che è certo è che, nel caso, il confronto potrebbe andare avanti.

Sondaggi ed eliminazioni

Al di là dei nuovi concorrenti che potrebbe arrivare al Grande Fratello (e aiutare Signorini a smuovere le acque all’interno della casa e schiodarsi dal deludente 17,8% di share di media negli ascolti), in questo secondo appuntamento settimanale ci sarà un’eliminazione. I quattro nominati e a rischio sono Valentina Modini (scelta dall’immune Grecia Colmenares), Arnold Cardaropoli, Heidi Baci e Beatrice Luzzi. Quest’ultima è in testa ai sondaggi (49.9%), mentre Arnold e Valentina rischiano (rispettivamente al 15,61% e al 10,59%). I sei preferiti, immuni dalle nomination, sono invece Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Fiordaliso, Ciro Petrone, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi e la preferita di Cesara Bonamici Anita Olivieri.

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023 va in onda oggi giovedì 12 ottobre 2023 in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche