Grande Fratello: Jane Alexander furiosa con Beatrice, Anita in lacrime Nella nona puntata l'attrice di Elisa di Rivombrosa si difende dalle accuse, Sgnorini fa uno scherzo ai gieffini e Olivieri incontra il padre: i top e i flop

Sono tante le sorprese a cui abbiamo assistito nella nona puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity lunedì 9 ottobre. Questa volta la diretta, che vede alla conduzione Alfonso Signorini e come opinionista Cesara Buonamici, è tutta incentrata su Beatrice Luzzi, prima alle prese con la relazione nata tra lei e Giuseppe Garibaldi tre giorni fa e poi attaccata da Jane Alexander, pronta a difendersi dalle accuse della gieffina riguardanti il fatto che le avrebbe "sfilato il ruolo in malissimo modo" nella fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa. Nessuna eliminazione durante la nona puntata del reality show, ma il volto di Beatrice compare sempre tra le nomination, e dopo quanto accaduto stasera la reazione degli altri concorrenti è più che comprensibile. Insieme all’attrice, sono al televoto Valentina Modini, Heidi Baci e Arnold Cardaropoli. Tutti e quattro – lo ricordiamo – rischiano di dover lasciare la Casa più spiata d’Italia giovedì 12 ottobre, giorno in cui verrà annunciato il terzo eliminato della stagione. Ora vediamo insieme quali sono i momenti migliori e quelli peggiori della diretta del 9 ottobre del reality show.

Top

Il primo "sì" lo diamo a Jane Alexander che dà vita al momento più vero, sincero, diretto ed entusiasmante di questa stagione con una grinta, una tenacia e un’eleganza mica da poco. L’interprete della Marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa, la cattiva di turno, chiede a Beatrice Luzzi: "Io vorrei sapere in che malissimo modo ti avrei sfilato la parte che tu eri sicura di avere in mano. Non è una cosa bella parlare male delle colleghe in televisione. Io vorrei sapere che cosa ho fatto." In diretta la Luzzi spiega: "Me la meritavo ed era un ruolo adatto a me e a dare un senso di continuità alla mia carriera". Beatrice però non risponde alla domanda di Jane, si arrampica sugli specchi, sottolineando il fatto che nella fiction in questione l’attrice venne in parte doppiata. Da qui scaturisce un dibattito sempre più acceso, con la Alexander che le ricorda di averla fatta passare per una "poco di buono" agli occhi degli spettatori, e Beatrice che arriva a dichiarare: "È vergognoso dover essere doppiati". Non manca poi una lettera scritta da Cinzia TH Torrini, dove c’è scritto espressamente che Beatrice non era fra i tre nomi selezionati su cui compiere la scelta finale, ricaduta infine su Jane Alexander. Le sorprese non finiscono qui, perché nei top della puntata ci mettiamo anche la decisione di Alfonso Signorini (e degli autori) di proporle nel Confessionale di entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello. Lì sì che ci sarà da aver paura!

Un altro momento da ricordare è quello che vede protagonista Anita Olivieri, che non solo racconta la sua storia di figlia di genitori divorziati, ma incontra il padre che le consiglia di essere più morbida e meno diretta con le persone che incontra e conosce, così da evitare di compromettere i rapporti. Ma ciò che colpisce è l’amore che emerge da ogni sguardo, abbraccio e lacrima, nonostante il freeze iniziale per Anita, che proprio non riesce a trattenere il pianto dalla felicità. Diamo il nostro punto anche allo scherzo di Alfonso Signorini ai gieffini: dopo lo scontro nato tra Grecia Colmenares e gli altri inquilini, dovuto al suo presunto obiettivo di parlare e fare determinate cose solo per ottenere il favore del pubblico, perché – a detta di Fiordaliso – non riesce ad accettare di essere sul "viale del tramonto", Signorini fa credere a tutti che l’attrice sia eliminata, anche se in realtà il televoto è volto a decretare la concorrente preferita dei telespettatori. Grecia esce dal Loft e quando scopre che è tutta finzione esplode di gioia urlando e gesticolando con una pazza. È tutto meraviglioso, anche la reazione dei gieffini: alcuni ne sono molto felici, altri preferirebbero saperla lontana da Cinecittà. Gli sguardi non mentono, ma per fortuna il pubblico è dalla parte della Colmenares, sempre così vitale da essere contagiosa (per chi sa apprezzare).

Flop

È strano come le persone riescano a dare il meglio e il peggio di sé nell’arco di tre giorni. È il caso di Beatrice Luzzi, che prima è riuscita a instaurare un clima di pace con gli altri inquilini e poi, nell’arco di 10 minuti, a rovinare quanto di buono fatto sino a quel momento. È bastato l’arrivo di Jane Alexander per mettere in luce quanto la donna sia troppo orgogliosa per scusarsi e possa anche essere cattiva nella vita reale, insinuando addirittura che l’interprete di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa sia "una poco di buono" e Cinzia TH Torrini una bugiarda. "Faccio una premessa: siccome la Torrini è una grande regista non può che dire che le sue scelte sono davvero sue", afferma Luzzi davanti a Jane, sostenendo quindi che nella lettera sopra citata la cineasta potrebbe aver scritto cose non vere. Massimiliano Varrese interviene per quanto riguarda la questione "doppiaggio" – anche lui è stato doppiato in occasione del suo primo ruolo – rimarcando i concetti che non si dovrebbero mettere in cattiva luce i colleghi e che accanirsi sul fatto che Jane ha avuto bisogno del doppiaggio per un ruolo è una cosa vergognosa per tutta la categoria degli attori in Italia. "È vergognoso dover essere doppiati!", sbotta Beatrice, mentre Jane Alexander e Varrese sono d’accordo che la donna non sa quello che sta dicendo. "Smettila", le urla l’attore, e noi concordiamo: ad un certo punto bisogna farla finita e ammettere i propri sbagli, anche visto che per la parte di Lucrezia non era nemmeno stata presa in considerazione, diversamente da quanto da lei affermato in precedenza: "Mi avevano detto che il ruolo era praticamente mio, ma poi hanno dovuto darlo a te". E noi in fondo ti crediamo, crediamo che qualcuno possa averti mentito, perché tutto nella vita può essere, ma basta offendere gli altri.

Infine, tra i momenti peggiori non possono mancare i commenti negativi dovuti alla nascita della prima love story nella Casa del GF, quella tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che si dice molto "preso" dall’interprete di Vivere. Peccato che i loro coinquilini pensano sia solo un gioco per Giuseppe e una strategia per Bea. Qual è la verità? I due sembrano abbastanza affiatati, anche se è accaduto tutto molto velocemente: Luzzi afferma di aver trovato nel gieffino un alleato onesto e che nel loro rapporto vige la naturalezza; Garibaldi invece ammette di sentirsi molto legato alla donna e che delle critiche dei suoi compagni non gli importa nulla, perché non vuole farsi scappare questa opportunità, nonostante la sua paura relativa alla differenza di età tra lui e Beatrice. Ma al di là di quale sia la realtà dei fatti, perché rendere la vita difficile alla coppia come fa Varrese, considerato da Cesara Buonamici un uomo "ossessionato dall’attrice"? Si "frequentano" da tre giorni e già dovrebbero dichiararsi amore eterno? E poi che male ci sarebbe a divertirsi un po’? Anche fosse una strategia, non è ciò che in parte richiede il programma? Ingegnarsi per farsi apprezzare e vincere? Eppure fioccano le polemiche, un po’ come le gelosie, tipo quella provata da Giuseppe quando Beatrice bacia sulla bocca Massimiliano durante un gioco per suggellare la pace, il famoso "reset". O quella (presunta) dell’attore di Grandi Domani e Carabinieri nei confronti della "cattiva" della Casa.

