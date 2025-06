Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso in crisi: la vacanza annullata e l'unfollow sui social (con ripensamento) I fan sono divisi: gesti social ambigui, silenzi e riavvicinamenti apparentemente un po' calcolati. Cosa sta succedendo davvero tra i due ex gieffini?

La coppia nata al Grande Fratello starebbe attraversando un momento complicato. Da giorni i fan segnalano movimenti sospetti sui social: prima i due hanno smesso di seguirsi, poi sono sparite tutte le foto di coppia dai profili, e infine c’è stato un ritorno di fiamma social, con il "segui" riapparso. Un tira e molla che ha acceso il gossip e lasciato tanti dubbi, soprattutto tra chi aveva creduto nella loro storia fin dai primi momenti nella Casa.

GF: gli attriti tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti

La segnalazione è arrivata da Deianira Marzano, che ha messo ancora più benzina sul fuoco. "Ho chiesto ad un’amica di Mariavittoria e di sua mamma di questa sparizione che hanno avuto da due settimane, e lei si è lasciata scappare delle cose […] I ragazzi hanno dei problemi tra di loro, stanno bisticciando un po’ troppo e non si fanno vedere perché cercano di risolvere", si legge nel messaggio diffuso dalla blogger. E proprio questo silenzio ha iniziato a insospettire i fan, abituati a vedere i due, pur se non molto social, comunque presenti l’uno nella vita dell’altro almeno attraverso qualche contenuto condiviso.

Anche Amedeo Venza ha confermato l’ipotesi di una crisi. Intanto, mentre Mariavittoria è rientrata a Roma per riprendere il suo lavoro, Tommaso ha scelto il mare per staccare un po’. Una vacanza iniziata insieme, ma proseguita in solitaria: dettaglio che non è sfuggito al fandom. Cosa sarà successo tra loro due durate i giorni di riposo? Alcuni pensano si tratti solo di un momento di pausa per motivi pratici, altri invece iniziano a credere che ci sia qualcosa di più profondo.

Grande Fratello: Tommaso cancella tutti i post con Mariavittoria

Se però qualcuno nutriva ancora dubbi, il gesto più forte è arrivato nella notte: Tommaso ha rimosso tutti i post di coppia dal suo profilo Instagram e ha smesso di seguire Mariavittoria. Poco dopo, la dottoressa romana ha fatto lo stesso. Poi, il colpo di scena: entrambi sono tornati a seguirsi. Una mossa che ha lasciato tutti confusi. Crisi rientrata o tentativo di calmare le acque. Alcuni ipotizzano che si sia trattato di un semplice litigio, uno dei tanti che avevano già affrontato nella Casa. Ma altri pensano che la situazione sia più seria, e che quel "segui/non segui" sia solo la punta dell’iceberg. Qualcuno parla addirittura di trovata per distogliere l’attenzione o per proteggere qualcosa di più intimo. Ma la verità, per ora, la sanno solo loro. Ma quel che è certo è che il rapporto tra Tommaso e Mariavittoria non è più quello spensierato e affiatato dei primi tempi. I fan sperano in un chiarimento pubblico, ma finché i diretti interessati non parleranno, tutto resta nel campo delle ipotesi. Intanto, i social continuano a essere terreno di attriti e dubbi.

