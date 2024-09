Terremoto Grande Fratello, dopo Lino altri due concorrenti verso la squalifica. Chi sono e perché rischiano Dopo lo spiacevole episodio che ha coinvolto Lino Giuliano, altri due gieffini finiscono nel mirino del programma. Avrebbero già violato il regolamento del gioco.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il Grande Fratello riapre i battenti questa sera (QUI le anticpazioni della prima puntata), ma è già tempo di polemiche. Con tempismo record, sembra infatti che due concorrenti della nuova edizione abbiano violato il regolamento del gioco. A poche ore dalla diretta sorgono perciò seri dubbi sulla sorte dei gieffini in questione: si ipotizzano i nomi e intanto non sono da escludere ripercussioni pesanti. A queste incertezze, inoltre, si aggiunge anche la delicata situazione che riguarda Lino Giuliano. Dopo i commenti omofobi dell’ex Temptation, il web è insorto chiedendo a gran voce la squalifica del ragazzo. Il destino di Lino è già segnato: verrà escluso dalla gara ancora prima di prendervi parte. E al suo posto arriva in extremis Amanda Lecciso, sorella della più famosa Loredana. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le ultime novità.

Grande Fratello, due concorrenti a rischio squalifica

Trema il Grande Fratello ancora prima di iniziare. Alfonso Signorini ha chiuso (a fatica) il cast di Vip e Nip di questa nuova edizione 2024. E stasera, finalmente, capiremo se le scelte del conduttore sono state azzeccate. Ma intanto tengono banco alcune indiscrezioni-bomba dell’ultima ora. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, esperta di gossip online, due concorrenti del reality avrebbero agito in maniera non del tutto conforme al regolamento del gioco.

"Nell’hotel dove risiedono i protagonisti del nuovo Grande Fratello", leggiamo, "uno dei concorrenti non potendo fare chiamate dalla propria stanza, avrebbe chiesto a un cliente vicino di poter usare il suo telefono per contattare la sua ex. Questo comportamento violerebbe il regolamento, poiché è proibito fare chiamate esterne dalle stanze". Non è ancora trapelato il nome del responsabile, ma forse questa sera riusciremo a scoprire qualcosa in più. Intanto, anche un secondo (futuro) gieffino avrebbe messo le mani nella marmellata: "Un altro concorrente sarebbe stato visto in camera con una collega. Un inizio decisamente movimentato!".

Due seri problemi, che si aggiungono al caso esploso in questi giorni. Lino Giuliano, protagonista di Temptation in arrivo nella Casa, è stato appena squalificato ufficialmente dal programma. Lo ha annunciato sul suo sito Davide Maggio: "Lino Giuliano non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini…Mediaset, proprio come auspicavamo, ha deciso di squalificare dal cast del GF il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina". La decisione, a quanto pare, verrà comunicata ufficialmente nel corso della puntata di questa sera. E al posto di Giuliano arriverà la sorella di Loredana Lecciso, Amanda. Se queste sono le premesse, il GF di quest’anno promette davvero fuoco e fiamme.

