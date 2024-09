Grande Fratello, la confessione (choc) di Perla su Mirko: “L’amore non può finire così’”. Cosa ha svelato Una segnalazione social riaccende le speranze. Pare che la Vatiero e Brunetti siano ancora (segretamente) in contatto. Potrebbe essere in arrivo il colpo di scena.

Perla Vatiero non si arrende. Lo dice un’esperta di gossip, oggi, a proposito della storia ormai finita con l’ex Mirko Brunetti. È vero che non stanno più insieme dai primi di agosto, è vero che è finita male. Ma pare che i contatti tra i due non siano mai stati interrotti. Potrebbe trattarsi della classica pausa di riflessione, dunque, e non di una rottura definitiva. I fan di Mirko e Perla ci sperano, mentre via social spunta una segnalazione clamorosa. Qualcuno avrebbe incontrato per strada la Vatiero, di recente. Chiedendole lumi sulla situazione con Brunetti. E lei, incredibilmente, non si sarebbe tirata indietro. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, la confessione choc di Perla su Mirko

Ecco una nuova svolta nella (infinita) telenovela Perla-Mirko. I due ex Temptation si sono lasciati per l’ennesima volta ad agosto, dopo averci riprovato grazie a un ritorno di fiamma nella Casa del Grande Fratello. A quanto pare, a far saltare il banco sarebbe stata una conversazione segreta tra Mirko e la sua ex Greta Rossetti – la stessa che aveva già "spaccato" la coppia più di un anno fa -, conversazione avvenuta a insaputa di Perla alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca. Però c’è un dettaglio che era sfuggito. Secondo l’esperta Deianira Marzano, nonostante la separazione choc, Perla e Mirko non avrebbero mai interrotto le comunicazioni. Insomma, hanno lasciato aperto un canale, segno che qualche speranza esiste ancora.

"Si stanno diffondendo voci su un presunto riavvicinamento tra Mirko e Perla", scrive oggi la Marzano su Instagram. "Una cosa è certa: lei aveva programmato una vacanza con un’amica, ma ha annullato tutto perché la situazione con Mirko era troppo recente. Tra blocchi e sblocchi e i messaggi fake che circolano su Instagram, una cosa è chiara: si sentono ancora. Nonostante tutto il caos generato dalle voci e dai gesti sui social, c’è ancora comunicazione tra loro, il che lascia pensare che la situazione sia tutt’altro che conclusa. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi".

Fin qui, però, si tratta solo della parola di un’esperta di gossip. È bene fidarsi ma non troppo, perché mancano le prove effettive. L’unica novità sostanziale sarebbe arrivata dalla segnalazione di una fan di Perla. Che ha scritto, neanche a dirlo, sempre all’onnipresente Deianira Marzano. "Ciao Deia", ha detto l’utente misteriosa su Instagram, "mia sorella oggi a Milano mentre tornava a casa ha incontrato Perla, e sapendo la mia fissa per lei e Mirko le ha chiesto come vanno le cose, e lei le ha risposto ‘tranquille, ci sentiamo, l’amore non può finire così’".

Sono due i punti-chiave, dunque. La Marzano assicura che Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sentono ancora (ma non cita prove concrete). E una fan anonima dice che Perla avrebbe ammesso di sentire ancora l’ex. Se è vero che due indizi non fanno una prova, servirebbe allora un’altra testimonianza per arrivare al nocciolo della questione. Intanto, è chiaro che qualcosa bolle in pentola. L’amore tra Perla e Mirko potrebbe essere solo in pausa. C’è ancora speranza.

