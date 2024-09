Ilaria Clemente, chi è la concorrente Nip del Grande Fratello (esperta di cybersecurity) Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione che vedrà un cast composto da persone comuni e vip: scopriamo qualcosa in più su questa concorrente.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Al via questa sera, lunedì 16 settembre, la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini che, come l’anno scorso, vedrà un cast di concorrenti composto sia da persone comuni che da alcuni personaggi vip. Ancor prima di iniziare, il reality è già riuscito a far parlare di sé per vari motivi, e le aspettative per questa nuova edizione si sono alzate ulteriormente. Ma, prima di vedere l’attesissima puntata di questa sera, oggi vogliamo scoprire qualcosa di più su una concorrente Nip che ha già incuriosito molti telespettatori: Ilaria Clemente, esperta di cybersecurity.

Grande Fratello, chi è la concorrente Ilaria Clemente

Ilaria Clemente (classe 1994) ha 30 anni e vive a Roma. Dopo aver conseguito una laurea presso l’Università La Sapienza, ha frequentato un master in cybersecurity e ad oggi lavora proprio nel settore informatico come esperta di sicurezza. Ilaria è una ragazza molto allegra e socievole che ama trascorrere il tempo in compagnia, far ridere gli altri e condividere momenti di gioia con la famiglia e gli amici.

Del suo video di presentazione ha già colpito molto il suo appello alle ragazze che pensano molto al proprio aspetto fisico, tanto da farlo diventare una vera ossessione. "Pensate alla persona, perché è molto più importante", dice Ilaria rivolgendosi proprio a loro. Ma Ilaria avrà modo di farsi conoscere molto meglio proprio durante la sua esperienza al Grande Fratello a partire da questa sera. Al momento la sua pagina Instagram ufficiale vanta circa 2mila follower, ma si tratta di un numero destinato ad aumentare notevolmente proprio grazie all’esperienza che sta per affrontare.

Grande Fratello, i concorrenti della nuova edizione

Ilaria Clemente è dunque pronta a varcare la famosa porta rossa per iniziare questa nuova avventura che la vedrà affrontare una convivenza (spesso non facile) con molte altre persone. Tra gli altri concorrenti Nip già noti troveremo Yulia Naomi Bruschi, una ragazza cubana di 26 anni; Tommaso Franchi, idraulico senese di 24 anni; Michael Castorino, 35 anni di Varese che lavora come animatore per bambini e Luca Giglioli, parrucchiere di 24 anni.

Ma l’attesa è altissima soprattutto per i nuovi concorrenti Vip (o quasi): Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Lino Giuliano (la cui partecipazione è ancora fortemente in bilico) Shaila Gatta e Javier Martinez.

A questo punto non rimane perciò che sintonizzarsi questa sera, lunedì 16 settembre, su canale 5 in prima serata alle ore 21.30 circa.

Potrebbe interessarti anche