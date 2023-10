Grande Fratello, stop alla doppia puntata settimanale: cosa succede Il reality di Alfonso Signorini deve correre ai ripari per evitare il flop definitivo: l'ipotesi è ridurre le dirette soltanto al lunedì, eliminando il giovedì.

Ormai è noto a tutti: l’edizione 2023 del Grande Fratello si sta rivelando un vero e proprio flop. Il pubblico non dimostra interesse, le dinamiche tra i concorrenti sono banali e a volte forzate, mancano personaggi forti e storie interessanti. E ciò si ripercuote, ovviamente, anche sugli ascolti, che faticano a superare il 16%: complice anche lo scontro titanico con le fiction di Rai 1, Canale 5 finisce puntualmente per soccombere alla concorrenza. Sarà forse per ovviare a questo fallimento che i vertici Mediset stanno pensando di intervenire per cambiare rotta.

Grande Fratello, la nuova strategia

Se inizialmente si era pensato addirittura di chiudere in anticipo il Grande Fratello, accorciando la durata prevista a soli tre mesi, secondo le ultime indiscrezioni l’ipotesi attualmente più accreditata sarebbe quella di eliminare almeno per il momento il doppio appuntamento settimanale. Se, infatti, già la diretta del lunedì fatica a decollare, con contenuti sempre più scarsi, dinamiche poco coinvolgenti e un interesse del pubblico sempre minore, risulta quasi inutile ripetere lo stesso schema anche il giovedì sera. Anzi, visto l’andamento delle ultime settimane, insistere con due puntate a settimana equivale quasi ad un suicidio da parte di Mediaset, soprattutto con l’inizio di Blanca su Rai 1: da questa settimana ci sono infatti due grandi fiction a sfidare il reality di Alfonso Signorini (Imma Tataranni e Blanca), contro le quali è praticamente impossibile vincere. Secondo Publitalia, dunque, l’ultima puntata del giovedì andrà in onda il 2 novembre e, successivamente, sarà ufficiale il passaggio ad un solo appuntamento settimanale, che rimane fisso al lunedì.

Per il momento, tuttavia, non sono arrivate conferme da parte dei vertici Mediaset. Si tratta di voci di corridoio che negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori. Voci che, però, non risultano affatto prive di fondamento: se vuole tentare di rimanere a galla, il Grande Fratello deve in qualche modo correre ai ripari, e ridurre le puntate settimanali potrebbe rivelarsi una scelta assolutamente sensata. Non ci resta dunque che rimanere in attesa che Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset prendano una decisione definitiva sul destino del reality show che, nonostante il grande impegno per dargli una nuova vita e creare una versione migliore, non sta dando i risultati sperati.

