Grande Fratello, fuori Samira (come da spoiler): dubbi e polemiche sul reality L’eliminazione della gieffina proprio come anticipato dal giallo della sua partecipazione a un evento Napoli fa ribollire il web: il programma sotto accusa

Si parla di reality show, ma tutto sembra procedere "come da copione" al Grande Fratello. Nella puntata di ieri giovedì 19 ottobre il televoto ha condannato Samira Lui, costretta a salutare tutti i coinquilini (rimasti a bocca aperta di fronte a questa decisione del pubblico) e a lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini. Un’eliminazione a sorpresa, ma non troppo. Come testimoniato dalla reazione degli altri concorrenti, non c’ernoa motivi validi per pensare a un’uscita di scena di Samira ma, allo stesso, uno spoiler circolato nel pomeriggio prima della puntata aveva fatto il nome proprio della "professoressa" de L’Eredità. Il giallo era scattato nel momento in cui era stata confermata la presenza dell’ormai ex gieffina a un evento a Napoli in programma il 29 ottobre e questo spoiler, come prevedibile, non è affatto andato giù ai fan, che si sono scagliati contro il programma accusandolo di essere interamente pilotato. Scopriamo cos’è successo.

Grande Fratello: la polemica per l’eliminazione di Samira

I sondaggi erano concordi nel salvare Grecia Colmenares e davano Rosy Chin e Valentina Modini a rischio: solo in pochi avevano azzardato il nome di Samira Lui. Alla fine, invece, è stata proprio l’ex concorrente di Tale e quale a esser eliminata e a lasciare del Grande Fratello. L’ipotesi, come anticipato, aveva preso piede già nel pomeriggio prima della puntata del reality di Alfonso Signorini, quando uno spoiler aveva rivelato che Samira avrebbe abbandonato la casa più spiata d’Italia. La pagina Instagram di "Tutto sposi", grande fiera di abiti di cerimonia, aveva infatti confermato la presenza di Samira Lui come ospite dell’evento in programma domenica 29 ottobre a Napoli. Un indizio più che rilevante sull’impossibilità per la gieffina di rimanere all’interno dello show, nonostante la smentita arrivata sul suo profilo ufficiale: "Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira al fine di partecipare ad una sfilata è completamente falsa. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial".

Lo spoiler, ovviamente, ha scatenato i fan, soprattutto sul web. Il Grande Fratello è ora sotto accusa per aver pilotato il televoto del pubblico. "È tutto programmato dagli autori, tutto", "Uscita programmata già dall’inizio della trasmissione", "Tutto finto" i commenti pià gettonati sui social, dove molti utenti e influencer attaccano il programma di Signorini per aver programmato tutto a tavolino. Non mancano anche coloro che non si sono stupiti di quanto accaduto ("Da sempre è tutto combinato. Chi ci crede ancora al televoto? Smettetela"), ma c’è anche chi, invece, chiede a gran voce addirittura l’intervento del Codacons per fare chiarezza sulla questione, soprattutto quella legata al televoto del pubblico.

