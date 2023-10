Grande Fratello: Samira eliminata, Heidi spiega il motivo del ritiro Su Canale 5 tante sorprese e discussioni nella dodicesima puntata del reality show: dalla lettera della Baci alla sorpresa a Massimiliano Varrese: i top e flop

Al Grande Fratello le sorprese non mancano mai, nemmeno quando sembra che il peggio sia ormai superato. Nella puntata di giovedì 19 ottobre, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, assistiamo a scontri accesi, dibattiti su argomenti che toccano tutti i gieffini e love story passate, presenti e incerte. Insomma, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sono pronti per un appuntamento imperdibile, partendo da una battuta che rimanda ai fuorionda del programma Diario del giorno trasmessi da Striscia la Notizia sul compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. A tal proposito il conduttore commenta la giacca della giornalista: "Sai che ti dona quel blu estoril?" L’opinionista risponde senza pensarci nemmeno un secondo: "No, è blu Cina".

Questa sera assistiamo anche a una nuova eliminazione del tutto inaspettata, tanto da spiazzare tutti i concorrenti: stiamo parlando di Samira Lui, uscita dalla Casa del GF senza aver "mai fatto nulla di male", secondo gli ex coinquilini. Al televoto sono finiti Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Giselda Torresan, Rosy Chin, Valentina Modini e Vittorio Menozzi, mentre i preferiti (quindi immuni) della Casa sono Paolo Masella, Ciro Petrone, Anita Olivieri e Massimiliano Varrese, e i due gieffini salvati da Cesara Buonamici sono Angelica Baraldi e Giuseppe Garibaldi, entrambi al centro di spiacevoli situazioni.

Top

Partiamo dall’eliminazione di Samira Lui, un momento che vede tutti i concorrenti uniti nel dispiacere di vederla uscire dalla Casa, in particolare Fiordaliso, così incredula che chiede al conduttore se davvero la giovane è fuori dal gioco, e Giuseppe Garibaldi che, dopo averla stretta forte a sé e salutata, prima di raggiungere gli altri nel salone, piange a dirotto sotto gli occhi attenti di Beatrice e di tutta Italia. Il gieffino commuove per quanto autentica risulta la sua reazione improvvisa: che ci sia dell’altro tra lui e Samira? Signorini pensa che Giuseppe provi qualcosa di molto profondo per lei, e forse ha ragione. Altro che amicizia! In ogni caso lo scopriremo prestissimo, tra qualche mese magari, perché il diretto interessato svela l’intenzione di rivedere la showgirl appena possibile, fuori dalla Casa. Ma la cosa che più sorprende è il fatto che tutti – chi più, chi meno – non riescono a credere all’uscita di scena di Samira, perché a detta loro non ha mai fatto nulla di male. Per la prima volta il gruppo sembra unito (finalmente!), compreso Giampiero Mughini che sbotta: "È una pazzia". Peccato che il pubblico a casa non la pensi così, ma forse, conoscendola meglio e avendoci passato insieme diverse settimane, le parole dei gieffini hanno del vero. Alla fine, pensandoci bene, un video in cui lei dice: "Giuseppe me lo prendo in pochissimo tempo" non è certo un valido motivo per eliminarla, anche se l’affermazione va contro la preferita del pubblico.

Un altro momento da ricordare è l’avvicinamento tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, confortato dall’attrice dopo quanto successo con Heidi Baci nella precedente puntata. I due vengono chiamati nella Mystery Room da Signorini il quale mostra un video della scena in cui si trovano sul divano a parlare l’uno vicino all’altra. L’attrice afferma: "Lo vedo come un bimbo che non ha ancora trovato la sua mamma. Mi fa tenerezza. Non ho mai sentito livore nei suoi confronti, nonostante i battibecchi e gli scontri." D’altro canto, in quell’occasione Massimiliano ha sentito Beatrice sincera, anche se ricorda di avere già una madre che è molto presente. Non vi preoccupate quindi, gli scontri proseguono fino all’ultimo minuto, ma intanto una tregua c’è stata ed è già un passo avanti.

A proposito di mamme e dei top della serata, Massimiliano Varrese incontra la donna che gli ha donato la vita nel salone del Grande Fratello, subito dopo aver ascoltato una lettera da lei scritta che riporta le seguenti parole: "Entrando nella Casa del Grande Fratello ancora una volta hai dimostrato il tuo coraggio, la tua voglia continua di metterti in gioco, ma avevi messo in conto il fatto di non poter piacere a tutti. Tu sei così, perché sei vero, non hai paura di dimostrare quello che provi. Purtroppo non tutti riescono a capire la tua trasparenza, quella che spesso sta nei tuoi atteggiamenti. Si cerca sempre di trovare il marcio anche dove non c’è. Nessuno ti reputa perfetto, nemmeno tu lo fai: conosci i tuoi limiti e lotti ogni giorno per diventare un uomo migliore. Non farti trafiggere dalle cattiverie, perché tu sai chi sei, sai quanto vali tanto quanto tutta la tua famiglia. Non permettere mai a niente e nessuno di oscurare la tua luce. Tu, figlio mio, sei il sole". Subito dopo aver apprezzato tali parole, l’attore viene bloccato dal freeze. Appena sente la madre inizia a piangere, ma lei lo rassicura: "Fatti coraggio, sono venuta qui a dirti che è tutto a posto. Non devi vergognarti di nulla. Voglio che tu sappia che noi ci siamo." Su quanto detto dal padre di Heidi al figlio lunedì scorso la donna preferisce il silenzio, e Signorini risponde: "Lo rispetto".

La lettera di Heidi Baci è un altro momento importante, uno dei migliori perché in fondo nessuno deve niente a nessuno e lei avrebbe potuto proseguire la sua vita fuori dalla Casa senza dare spiegazioni. Invece, pur non riuscendo a presentarsi davanti ai suoi ex compagni di avventura, decide di chiudere l’esperienza nella maniera più matura possibile (tenendo presente il contesto e cosa è accaduto): "Nell’ultimo periodo all’interno della Casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolare modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento. La situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità, e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto. P.s. Vittorio e Letizia siete unici, mi mancate".

Flop

Sono diverse puntate che Massimiliano Varrese conferma di voler rispettare la volontà di Heidi Baci, ma oggi, incalzato da Signorini, sostiene che un confronto con lei, una volta uscito dal Loft, "forse sarebbe necessario". Il fatto di non averlo nemmeno citato nella lettera di spiegazione non gli dice nulla, altrimenti perché pensare anche solo lontanamente di insistere ancora? È questione di rispetto delle scelte altrui, ma accettarle a volte è difficile, soprattutto quando di mezzo ci sono sentimenti. Anche Rosy Chin in parte delude. È Signorini a spiegare il motivo in diretta: "Io capisco la tua reazione. È chiaro che l’impatto emotivo è molto forte, però scusami, devi essere solo che felice e ringraziare il pubblico che ti ha salvata". Lei risponde: "Sì sì, certo. È che qui si creano legami fortissimi". Ma il conduttore non vuole sentire ragioni: "Capisco la solidarietà, però Rosy, e che ca**lo. Sei stata scelta e sei ancora nella Casa, quindi un bel sorriso". Lei aggiunge: "Grazie", e lui ribatte: "E vabbè, mi sembra il minimo sindacale." Noi comprendiamo benissimo la situazione, quindi da una parte siamo con lei, perché poi in certi momenti è difficile capire cosa sia giusto fare, ma ha ragione anche Signorini, se non altro per tutti i fan che l’hanno votata e si aspettavano un altro tipo di reazione. Chiamiamolo mezzo flop, insomma.

Beatrice Luzzi non solo fa piangere Angelica definendola una "gatta morta, un essere orribile" – la ragazza corre in bagno in lacrime perché non vuole che il fidanzato e i suoi genitori sentano certe parole – ma decide anche di partecipare a un gioco il cui esito fa stare male Giuseppe Garibaldi, il quale vorrebbe viversi la relazione con l’attrice perché lei gli piace molto. Bea invece pensa che tra loro due ci sia troppa differenza d’età e quindi sia una storia senza futuro, ma si sa che in amore l’età è solo un numero. Il gioco in questione consiste nel fare agli altri inquilini una domanda all’orecchio e svelare poi il quesito. Giuseppe scopre quindi che Beatrice ha chiesto a Massimiliano Varrese se volesse dormire nel letto con lei e lui ha risposto di sì. Quest’ultima in diretta sostiene che si trattava di un test per capire se l’astio che Varrese prova è da attribuire a una mancata lusinga nei suoi riguardi. Per l’opinionista invece era semplicemente una provocazione, dolorosa e inutile viene da aggiungere.

