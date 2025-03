Grande Fratello, ultime ore di fuoco: la scelta di Shaila e sondaggi inquietanti per Zeudi Eliminazioni a sorpresa, liti esplosive e accuse alla produzione: il Grande Fratello entra nella fase più calda del gioco.

L’ultima settimana trascorsa nella Casa del Grande Fratello è stata particolarmente movimentata, con eliminazioni, liti e polemiche che hanno acceso il dibattito tra i telespettatori. Mentre alcuni concorrenti hanno dovuto dire addio al gioco a un passo dalla fine, altri sono stati protagonisti di discussioni accese e strategie svelate. Inoltre, non sono mancate tensioni tra i concorrenti e la produzione stessa, che è stata accusata di favoritismi. Ecco tutto quello che è successo negli ultimi giorni all’interno del reality in vista della finalissima del Gf, in programma lunedì 31 marzo 2025 su Canale 5..

Grande Fratello, il riepilogo della settimana: eliminazioni, litigi e accuse alla produzione

Tre eliminazioni hanno scosso la Casa questa settimana: Giglio, Javier e Shaila hanno dovuto abbandonare il gioco in semifinale, lasciando un vuoto enorme nel gruppo e modificando inevitabilmente le dinamiche all’interno del loft. Tra i momenti più accesi vissuti negli ultimi giorni, spicca la lite tra Mariavittoria e Zeudi, con la prima che non ha risparmiato parole dure, arrivando a sfogarsi in modo esplosivo: "Ora la mando a fare in c**o perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi, ora mi squalificano, mi devo trattenere".

Nel frattempo, Helena Prestes ha conquistato un posto in finale, diventando la quarta finalista del programma dopo Lorenzo, Zeudi e Jessica. Tuttavia, proprio il suo percorso è stato al centro di polemiche: Zeudi ha rivelato a Chiara che Helena e Javier si sarebbero tolti i microfoni per evitare di farsi sentire dalla produzione, una rivelazione che ha creato non pochi problemi ai diretti interessati. Ma non è tutto: Chiara ha attaccato apertamente gli autori del programma, accusandoli di aver protetto Helena e di non aver mandato in onda un presunto episodio in cui quest’ultima l’avrebbe aggredita. Una dichiarazione pesante che ha sollevato dubbi sulla trasparenza della produzione, che già nelle passate settimane era stata accusata di essere stata fin troppo permissiva davanti ai ripetuti ‘colpi di testa’ di Spolverato.

GF: la crisi di Shaila e Zeudi sotto attacco

Sul fronte sentimentale, alcune indiscrezioni parlano di un possibile addio tra Shaila e Lorenzo. Secondo alcune voci, l’ex velina, eliminata a sorpresa giovedì scorso, starebbe pensando di chiudere la relazione col modello milanese dopo l’esperienza nel reality, ma probabilmente ne sapremo di più lunedì sera, quand certamente Signorini metterà i due fidanzati uno di fronte all’altra per un faccia a faccia. E mentre questa coppia è in bilico, un’altra polemica ha investito Zeudi: Maxime l’ha accusata di aver mentito a Helena riguardo al suo rapporto con Alfonso, affermando di non averlo mai baciato, quando in realtà le cose starebbero diversamente.

Sondaggi vincitore Gf: risultati stupefacenti

Intanto, in questi giorni che ci separano dalla finale l’attesa dei fan è proiettata sui pronostici riguardo al possibile vincitore del Grande Fratello. Il sondaggio lanciato da Libero Magazine (clicca QUI per votare), forte di un campione di oltre 10mila voti, sta dando risultati totalmente inattesi: la concorrente favoritissima è Helena Prestes, scelta come vincitrice dal 65% dei lettori che hanno partecipato al sondaggio, seguita da Lorenzo Spolverato (21%). Nettamente distanziata Zeudi De Palma (4%), fino a qualche settimana fa indicata come vincitrice designata del Gf dalla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori.

Tra eliminazioni, tensioni e rivelazioni scottanti, il Grande Fratello continua a regalare colpi di scena che tengono il pubblico incollato allo schermo. Con l’avvicinarsi della finale, le strategie si fanno più evidenti e le rivalità sempre più accese. Chi riuscirà a conquistare la vittoria? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

