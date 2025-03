Grande Fratello, Mariavittoria sbrocca contro Zeudi: “Tuttologa insopportabile, fatemi uscire o mi squalificano” A pochissimi giorni dalla finale, la Minghetti è letteralmente esplosa contro l’ex Miss Italia accusandola di avere modi da maestrina che lei non sopporta più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Gli ultimi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello, ovviamente per ciò che riguarda i pochi rimasti, si stanno rivelando veramente difficili. La tensione è altissima e gli scontri sono ormai inevitabili. Questa volta a scoppiare è stata Mariavittoria Minghetti che si è lasciata andare a un duro sfogo contro Zeudi Di Palma affermando di non sopportarla più per i suoi atteggiamenti da tuttologa maestrina: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Mariavittoria sbotta contro Zeudi: "Ora la mando a fare in c**o perché è insopportabile"

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha dimostrato di essere arrivata davvero al limite e di non aver più voglia di sopportare determinati atteggiamenti di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia nonché favorita per la vittoria di questa edizione grazie anche alla solida e numerosa fanbase.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo un breve botta e risposta direttamente con Zeudi, Mariavittoria è andata in giardino sfogandosi ad alta voce con Lorenzo Spolverato. "Ora la mando a fare in c**o perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi, ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più, mi innervosisco, sono sei mesi e lei è insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena. Ma non lo vedi come fa quella tuttologa? Quella sa tutto di tutto. Entra ovunque e ti critica e ti vuole insegnare come si fa qualsiasi cosa", ha quindi affermato la Minghetti ormai esausta, mentre Spolverato cercava invano di calmarla.

GF, Mariavittoria contro la fanbase di Zeudi: "Votatemi, fatemi uscire, chi se ne frega"

Ormai arrivata al limite, Mariavittoria si è poi scagliata anche contro la fanbase di Zeudi. "Ma fatti i cavoli tuoi e non rompere agli altri. Lei non mi lascia respirare non ce la faccio più. Ora mi faranno fuori le sue fan. Vai, votatemi contro Zeudi, fatemi uscire, sì, vai, fate finalista Chiara. Votate, votate, votatemi. Fatela vincitrice, votatemi contro, sui gruppi di Zeudi contro di me. Andate in massa contro di me, chi se ne frega. E che c***o, ma sai cosa me ne frega? Io quella ce l’ho tutto il giorno nelle orecchie che mi rompe il cavolo. Ma poi lei che mi insegna la vita? Quella è venuta qui dentro per farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena. Io mi sono fatta un mazzo così dal 16 settembre e devo ascoltare lei su come si pulisce o si fanno le torte". Riusciranno i ‘nostri eroi’ ad arrivare alla finale senza dare ulteriormente di matto? Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche